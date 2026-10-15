NewTuscia – TARQUINIA – Halloween a misura di bambino. Maschere, musica, giochi e animazione animeranno il centro storico di Tarquinia sabato 31 ottobre 2026, per un pomeriggio dedicato ai più piccoli.

Alle 15,30 partirà da viale Bruschi Falgari una sfilata che percorrerà via Giuseppe Garibaldi e corso Vittorio Emanuele per arrivare a piazza Cavour. Qui la festa proseguirà con Konsu Animazione, tra musica, truccabimbi e giochi. L’appuntamento pomeridiano farà da anteprima a “Le vie dell’horror”, in programma dalle 18. Stradine e piazze del quartiere di San Martino faranno da cornice a un percorso popolato da personaggi spaventosi, scenografie suggestive ed effetti speciali, per un’esperienza dedicata agli amanti delle atmosfere del brivido.

La serata si concluderà alle 21.30 con un corteo di figuranti che partirà da piazza Giacomo Matteotti per raggiungere piazza Cavour. La manifestazione è organizzata dall’associazione Hinsette con il sostegno del Comune di Tarquinia e la collaborazione del Centro di Aggregazione Giovanile ed Evensound 2.0. Il costo del biglietto per “Le vie dell’horror” è di 5 euro, con ingresso gratuito per i bambini fino a 14 anni.