NewTuscia – ROMA – Anche quest’anno la Tuscia è stata protagonista al TTG Travel Experience, la principale fiera italiana dedicata alla promozione turistica in corso a Rimini. Due i panel dedicati al Viterbese e ospitati all’interno del padiglione allestito dalla Regione Lazio. Il primo panel dedicato ai servizi e alle opportunità del wedding tourism ha visto la partecipazione della Destination Wedding Specialist Veronica Tasciotti che è in prima linea nella promozione di questa forma di turismo sempre più ricercata e praticata; il secondo invece, incentrato selle scoperte archeologiche del Parco di Vulci ha visto gli interventi della presidente del Parco Archeologico Laura Allegrini, del direttore scientifico Carlo Casi e dei sindaci di Montalto di Castro e Canino Emanuela Socciarelli e Giuseppe Cesetti.

Due eventi che hanno permesso di promuovere nuove ed innovative forme di turismo, ad iniziare dal wedding tourism, il turismo matrimoniale, attraverso la scelta di una meta turistica per la celebrazione del proprio matrimonio, trasformando così l’evento in un’occasione di viaggio per gli sposi e gli invitati; settore nuovo e in espansione che vede l’Italia primeggiare a livello europeo.

Importante anche il panel sul Parco archeologico di Vulci con la presentazione delle ultime importanti scoperte effettuate con le campagne di scavo, che hanno permesso di portare alla luce nuovi tesori inestimabili, cui si aggiunge la novità del biglietto integrato con il Museo Archeologico di Valle Giulia.

Abbiamo così proposto la Tuscia come meta privilegiata per un turismo di qualità strettamente legato alle sue bellezze paesaggistiche, storiche, culturali ed ambientali, con il Parco di Vulci centrale all’interno delle strategie nazionali legate alla promozione dell’arte etrusca a livello mondiale. Un territorio inoltre fortemente attrattivo per incentivare le opportunità del wedding tourism, grazie alla presenza di numerose e prestigiose location ideali per celebrare matrimoni.

Ringrazio pertanto la Giunta Rocca e l’assessore regionale al Turismo Elena Palzzzo per aver ancora una volta dato ampio spazio e visibilità alla nostra provincia, consentendo di promuoverne la competitività all’interno del sistema Lazio, mettendo in vetrina le sue straordinarie potenzialità. Un grazie anche all’onorevole Mauro Rotelli per il contributo offerto nella definizione delle tematiche territoriali da promuovere e a tutti i relatori intervenuti per aver contribuito alla valorizzazione di tutto ciò che di bello, originale e suggestivo la Tuscia è in grado di offrire. Un grazie infine al direttore del Turismo della Regione Lazio Paolo Giuntarelli per l’eccellente organizzazione e per aver coordinato entrambi i panel “.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.