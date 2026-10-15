NewTuscia – ROMA – Sostenere le startup nelle prime fasi di sviluppo, affiancando all’investimento le competenze e le relazioni necessarie per arrivare sul mercato. È l’obiettivo dell’iniziativa di Zest con Lazio Innova nell’ambito di Venture Tech Lazio, lo strumento di investimento diretto promosso da Lazio Innova e cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma Regionale FESR Lazio 2021–2027.

Zest partecipa in qualità di Investitore Attivo, occupandosi della selezione delle startup, dell’investimento e del loro accompagnamento attraverso un percorso di accelerazione dedicato alle prime fasi di crescita.

L’iniziativa sarà lanciata il 23 ottobre 2026 nell’ambito dell’evento “Venture Capital: una scelta vincente per il Paese – Focus Lazio”, promosso dalla Regione Lazio e da Lazio Innova e in programma presso la sede di Lazio Innova, in via Marco Aurelio 26/A a Roma. La presentazione si terrà durante l’Open Day Fare Venture 2, nella sessione delle ore 11.00 dedicata ai programmi di accelerazione cofinanziati da Venture Tech Lazio.

L’iniziativa sostiene la crescita dell’ecosistema startup del Lazio attraverso investimenti early-stage negli ambiti Urban Tech e AI Application, comprese tecnologie deep tech, hard tech, STEP e progetti nati dalla ricerca con potenziale di mercato. Al capitale si affianca un percorso che accompagna i founder dalla validazione del prodotto al go-to-market, fino alla preparazione per i successivi round di investimento. L’obiettivo è favorire il radicamento nel territorio di competenze, team e attività, a beneficio dell’intero ecosistema regionale, contribuendo alla creazione di occupazione qualificata e allo sviluppo tecnologico della Regione Lazio, in coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente RIS3.

Capitale e supporto operativo per le prime fasi di crescita

Il programma prevede l’investimento in 10 startup all’anno per quattro anni di operatività.

Per ciascuna startup selezionata è previsto un ticket complessivo di 85 mila euro, che comprende oltre 60 mila euro di risorse finanziarie e la quota restante in servizi ad alto valore aggiunto: supporto operativo, mentoring e competenze specialistiche su prodotto, validazione del mercato, strategia commerciale e fundraising.

All’investimento si affianca First Mile Lazio, la declinazione territoriale di First Mile, il programma di accelerazione di Zest della durata di tre mesi e organizzato in batch periodici, integra workshop tematici, mentoring, supporto operativo diretto e affiancamento di consulenti specializzati, con attività e obiettivi definiti in funzione delle esigenze delle startup.

Le imprese selezionate hanno inoltre accesso al network di Zest, che comprende oltre 80 corporate partner, e alle relazioni con investitori e imprenditori, favorendo opportunità di confronto, collaborazione industriale e sviluppo commerciale. Al termine del percorso, potranno essere valutate e selezionate per un ulteriore investimento fino a 250 mila euro tramite un fondo partecipato.

“Zest rafforza la propria attività di investimento nel Lazio attraverso First Mile Lazio, il nostro programma di accelerazione dedicato alle startup nelle prime fasi di sviluppo, con un focus su Urbantech e AI Application, dando continuità ai progetti già realizzati nell’ambito di una collaborazione consolidata negli anni con Lazio Innova. L’integrazione tra investimento e accelerazione, centrale nel modello di Zest, consente di accompagnare i team nella validazione del prodotto, nello sviluppo commerciale e nella preparazione ai successivi round di finanziamento. Mettiamo a disposizione l’esperienza maturata nel Lazio, dove nel corso degli anni abbiamo investito in quasi 100 startup, per sostenere la crescita di nuove imprese innovative. Le accompagniamo in un percorso di sviluppo fondato su una logica industriale, favorendo le connessioni con le aziende e l’accesso a successivi investimenti, anche attraverso fondi di venture capital di cui Zest è advisor” dichiara Gabriele Ronchini, Amministratore Delegato di Zest Investments

A chi si rivolge e come candidarsi

Il programma si rivolge a piccole imprese non quotate, iscritte al Registro delle Imprese da non oltre cinque anni al momento dell’investimento, che abbiano o prevedano di aprire una sede operativa nel Lazio. L’attività dovrà svolgersi prevalentemente nella regione, con almeno un socio fondatore operativo a tempo pieno sul territorio.

Le startup interessate possono inviare la propria candidatura tramite il sito Venture Tech Lazio: investimento startup | Zest ZEST S.p.A., quotata su Euronext Milan (simbolo ZEST, ISIN IT0005013013), è il player europeo di riferimento dedicato alla crescita dell’Innovazione, leader di mercato in Italia nei finanziamenti early-stage & seed, nell’accelerazione di start-up e nell’Open Innovation & Corporate Venturing. Nasce dalla fusione tra LVenture Group e Digital Magics con l’obiettivo di creare un unico e rilevante player che possa competere a livello internazionale. ZEST offre servizi e soluzioni a 360° per facilitare la transizione 5.0 dell’industria italiana e supportare i progetti innovativi dell’imprenditoria

Lazio Innova S.p.A. è la società della Regione Lazio specializzata nel sostegno all’innovazione e alla crescita economica di startup e PMI del territorio attraverso strumenti di venture capital, credito, garanzie e contributi, anche con risorse cofinanziate dall’Unione Europea.