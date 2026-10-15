NewTuscia – ROMA – “Avs vuole la patrimoniale, Conte no, Ruffini no. Appendino sì. Schlein prima sì poi forse. Già il solo fatto che il tema sia sul tavolo del centrosinistra e scateni un derby ideologico è inquietante, perché dimostra quale sia la leva centrale della loro politica economica: trovare il modo per mettere le mani nelle tasche degli italiani.

L’assenza nel blocco progressista di qualsiasi progetto per il Paese, dallo sviluppo alla politica estera, è ogni giorno sempre più evidente e irrimediabile. Le accozzaglie nate solo per la conquista del potere non hanno mai funzionato, ancor meno possono essere utili in un momento come quello attuale, di grande instabilità internazionale.

Gli italiani sapranno distinguere chi non ha un fondamento comune da chi, come il centrodestra, da oltre trent’anni ha un progetto vero per l’Italia”. Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni