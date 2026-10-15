NewTuscia – ROMA – “Il Terzo settore è una risorsa fondamentale per la coesione delle nostre comunità. Perché possa continuare a svolgere il proprio ruolo, servono regole chiare e stabili, procedure più semplici e una collaborazione concreta tra istituzioni e realtà sociali”.

Lo ha dichiarato Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, intervenendo a Bruxelles all’incontro “Il Terzo settore in Europa: dalla certezza delle regole alle nuove sfide sociali”, alla presenza della viceministra con delega al Terzo settore, Maria Teresa Bellucci, e dell’europarlamentare Denis Nesci.

“Associazioni, cooperative sociali, fondazioni e volontariato sono ogni giorno accanto alle persone e alle famiglie. Contribuiscono a rispondere a bisogni complessi — dalla povertà al disagio giovanile, dall’invecchiamento alla disabilità — e spesso riescono a intercettarli con tempestività, grazie alla loro vicinanza ai territori” – ha aggiunto il Presidente.

Aurigemma ha sottolineato l’importanza di una cornice normativa affidabile e di strumenti accessibili anche alle organizzazioni più piccole: “la semplificazione deve ridurre gli oneri amministrativi senza indebolire la trasparenza e la qualità degli interventi. Allo stesso tempo, le risorse europee devono poter raggiungere più efficacemente chi opera ogni giorno nelle comunità”

“Le nuove sfide sociali – prosegue – richiedono una governance condivisa tra Unione europea, Stato, Regioni, Comuni e Terzo settore. Le Regioni possono favorire questo dialogo e sostenere reti territoriali capaci di trasformare l’ascolto dei bisogni in risposte concrete”.

“Il Terzo settore non è soltanto un erogatore di servizi: è un presidio di partecipazione e solidarietà. Rafforzarlo significa investire in comunità più inclusive e resilienti, senza lasciare indietro nessuno” – ha concluso Aurigemma.