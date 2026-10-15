NewTuscia – VITERBO – Domenica 18 ottobre torna la “StraViterbo”, la manifestazione podistica, giunta alla sua 17° edizione, organizzata dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito, in collaborazione con la UISP – Sport per tutti e il CONI Lazio, con il patrocinio del Comune di Viterbo.

La partenza e l’arrivo saranno a Valle Faul, da dove prenderanno il via la gara competitiva di 10 chilometri e la corsa non competitiva di 5 chilometri, aperta ad appassionati, famiglie e gruppi di amici. L’appuntamento per il ritrovo è alle ore 9. La gara competitiva, di 10 km, prevede due giri del percorso, con inizio alle ore 10. La non competitiva, di 5 km, un giro del percorso, avrà inizio alle ore 10,30.

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento sono previsti una serie di provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare nelle vie interessate dall’evento. Come da ordinanza della polizia locale (n. 704 del 14/10/2026), a partire dalle ore 14,00 di sabato 17 ottobre a fine necessità di domenica 18 ottobre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione nell’intero piazzale Divisione Paracadutisti della Folgore (area adibita a parcheggio Valle Faul). Divieto di sosta anche in via Valle Piatta dalle ore 18,00 del 17 fino a cessata necessità del 18 ottobre.

Per quanto riguarda la circolazione veicolare, dalle ore 10,00 di domenica 18 ottobre fino a cessata necessità (verosimilmente le ore 12,15) sono previste interruzioni e/o deviazioni del traffico lungo il seguente percorso (una volta per la gara non competitiva, da ripetere due volte per quella competitiva): via Faul, via Sant’Antonio, via Valle Piatta, via Ascenzi, piazza Martiri d’Ungheria, via Ser Monaldo, via San Giovanni Decollato, piazza della Trinità, via Santa Maria Liberatrice, piazza San Faustino, via Cairoli, piazza dei Caduti, via Marconi, piazza Verdi, via F.lli Rosselli, viale R. Capocci, porta Romana, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza Martiri d’Ungheria, via El Alamein, via Faul.

Si precisa che il passaggio su viale R. Capocci avverrà senza creare intralcio alla circolazione stradale. A tal proposito gli organizzatori provvederanno al transennamento di parte della corsia che procede da via F.lli Rosselli in direzione porta Romana e al posizionamento di idonea segnaletica.

Il traffico veicolare sarà interrotto anche a porta della Verità, porta Romana, porta Faul e parzialmente su via Fratelli Rosselli. Gli ingressi saranno riaperti a conclusione della manifestazione podistica (orientativamente le ore 12,15, eccetto via Faul che richiederà tempistiche più lunghe), o prima, se le condizioni lo consentiranno.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio o sulla home page, all’interno dell’apposita notizia dedicata all’evento.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto al reparto di Ortopedia dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo e all’associazione Zucchero Filato.

Per il regolamento e ulteriori informazioni: pagina Fb Straviterbo.