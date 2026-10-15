Dopo la proclamazione di Civita di Bagnoregio e Bolsena a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028, due delegazioni partiranno alle ore 10 dai rispettivi Comuni per incontrarsi nel Parco Naturalistico Archeologico di Turona. All’iniziativa parteciperanno i sindaci delle due città. Invitati anche i giornalisti, con mountain bike messe a disposizione su prenotazione.

NewTuscia – BAGNOREGIO/BOLSENA . Due città, due percorsi e un unico punto d’incontro, immerso nel patrimonio naturale e archeologico della Tuscia. Sabato 17 ottobre 2026, Bolsena e Bagnoregio saranno protagoniste di un’iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile, alla valorizzazione del paesaggio e alla promozione culturale del territorio, con una pedalata che vedrà convergere due delegazioni nel Parco Naturalistico Archeologico di Turona, luogo simbolico di incontro tra le due comunità.

Un appuntamento che assume oggi un significato ancora più importante, a pochi giorni dalla proclamazione di Civita di Bagnoregio e Bolsena, a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028. Il riconoscimento, annunciato il 12 ottobre dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, premia il progetto condiviso Arte che viene, arte che va e apre una nuova stagione di opportunità per il territorio, attraverso un programma che intreccia arte contemporanea, patrimonio storico, paesaggio e partecipazione delle comunità.

La candidatura vincitrice, selezionata tra le quattro finaliste insieme a Capri, Padova e Pozzuoli, potrà contare su un contributo di un milione di euro destinato alla realizzazione del programma culturale proposto. Un risultato che valorizza la collaborazione tra i due Comuni e rafforza la prospettiva di una progettualità territoriale condivisa, nella quale la creatività contemporanea diventa uno strumento di coesione, innovazione e sviluppo sostenibile.

È proprio in questo scenario che si inserisce la pedalata del 17 ottobre: un’iniziativa che traduce simbolicamente in un’esperienza concreta di incontro e attraversamento del territorio quella capacità di costruire connessioni tra luoghi e comunità che ha caratterizzato il progetto vincitore.

La partenza è prevista alle ore 10.00, contemporaneamente da Bolsena e da Bagnoregio. I due gruppi percorreranno in bicicletta gli itinerari che conducono verso Turona, dove si ritroveranno per un momento di incontro e confronto alla presenza dei sindaci dei due Comuni.

L’appuntamento intende richiamare l’attenzione sulle potenzialità del collegamento ciclabile tra Bolsena, il Parco Naturalistico Archeologico di Turona e Civita di Bagnoregio, un itinerario di particolare interesse paesaggistico e culturale che si inserisce nella prospettiva di una rete territoriale dedicata al turismo lento e alla mobilità su due ruote.

La collaborazione tra i due Comuni, oggi ulteriormente rafforzata dal prestigioso riconoscimento nazionale, rappresenta un’opportunità per sviluppare una visione condivisa del territorio, capace di mettere in relazione il patrimonio storico e archeologico, il paesaggio, la creatività contemporanea e nuove modalità di fruizione dei luoghi.

In questo contesto, il percorso in bicicletta diventa anche un modo per raccontare una Tuscia che investe sulla cultura come elemento di connessione tra comunità, dove i collegamenti tra i luoghi possono trasformarsi in occasioni di conoscenza, partecipazione e sviluppo sostenibile.

La giornata sarà aperta anche alla partecipazione degli operatori dell’informazione, invitati a seguire l’iniziativa direttamente lungo il percorso e a prendere parte all’incontro con i due sindaci presso il Parco di Turona.

Per i giornalisti, fotografi e operatori interessati saranno messe a disposizione alcune mountain bike, previa richiesta anticipata e fino a disponibilità. Per consentire una corretta organizzazione, è necessario comunicare preventivamente il numero dei partecipanti che intendono usufruire delle biciclette.

Informazioni

Sabato 17 ottobre 2026