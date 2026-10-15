NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli appuntamenti di “Viterbo, sulle tracce di San Francesco”, il ciclo di iniziative promosse dal Comune di Viterbo in occasione del Giubileo Francescano. Il prossimo evento sarà domenica 18 ottobre alle ore 16,30 alla chiesa di San Paolo ai Cappuccini, con il concerto “Joculatores Domini”, eseguito dal coro polifonico Santa Maria dell’Edera, diretto dal M° Lucia Giorni, all’organo il M° Dimitri Desideri, testi e voce narrante di Rosario Desideri. L’esibizione prevede la lettura di due importanti documenti, la “Regola bollata” e il “Testamento” di San Francesco, alternata all’esecuzione di brani musicali collegati, per tematica, ai due testi. Ingresso libero.

Tutti gli eventi, in programma da settembre a gennaio, realizzati con la preziosa collaborazione di realtà associative, musicali, culturali, teatrali, artistiche e istituzionali, sono stati precedentemente illustrati a Palazzo dei Priori dalla sindaca Chiara Frontini insieme alla consigliera comunale delegata alla promozione della Via Francigena, ai Cammini e al Giubileo Francescano Alessandra Croci.