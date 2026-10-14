Due appuntamenti dedicati alla grande musica, con protagonisti il violinista Simone Spilabotte, il pianista Giacomo Bellucci e la pianista Olga Zdorenko. Ingresso libero.

NewTuscia – TARQUINIA – Due serate all’insegna della grande musica classica, con interpreti di talento e pagine tra le più significative del repertorio europeo. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia promuove due appuntamenti musicali in programma il 16 e il 17 ottobre nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con l’obiettivo di valorizzare la cultura musicale e offrire alla cittadinanza occasioni di incontro e partecipazione attraverso l’ascolto dal vivo.

Il primo appuntamento è in calendario venerdì 16 ottobre, alle ore 18:00, con il concerto di musica classica che vedrà protagonisti Simone Spilabotte al violino e Giacomo Bellucci al pianoforte. Il programma prevede musiche di Gabriel Fauré e César Franck, due compositori che hanno lasciato un segno importante nella tradizione musicale francese tra Ottocento e primo Novecento.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 17 ottobre, alle ore 21:00, con il recital pianistico di Olga Zdorenko, dedicato a tre grandi protagonisti del repertorio per pianoforte: Franz Liszt, Fryderyk Chopin e Sergej Rachmaninov. Un programma che attraversa differenti sensibilità e linguaggi musicali, dalla forza virtuosistica di Liszt al lirismo di Chopin, fino alla potenza espressiva e al

romanticismo russo di Rachmaninov.

Per informazioni è possibile contattare l’Infopoint al numero 0766 849 282.