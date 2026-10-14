NewTuscia – SANTA MARINELLA – Dopo il successo degli appuntamenti estivi, la rassegna “Libri e Calici” conferma il proprio straordinario riscontro di pubblico e anche la ripresa autunnale di ottobre ha registrato il tutto esaurito. Il nuovo incontro in programma domenica 18 ottobre, alle ore 17.00, vedrà protagonista la scrittrice Claudia Conte con il suo libro “Dove nascono i silenzi”.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, nasce dall’incontro tra il piacere della lettura e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche regionali, proponendo occasioni di incontro e condivisione in cui cultura, letteratura e tradizioni del territorio si intrecciano. Degustazione di vini a cura di Unpli Lazio.

“Dove Nascono i Silenzi” è un romanzo contemporaneo che esplora le profondità dell’animo umano attraverso una narrazione intensa e coinvolgente. Questo libro vi accompagnerà in un viaggio letterario dove le emozioni prendono forma e i silenzi raccontano storie non dette. La prosa di Claudia Conte si distingue per la sua capacità di catturare i momenti più intimi e riflessivi della vita, creando personaggi autentici con cui i lettori possono facilmente identificarsi. Perfetto per gli amanti della narrativa contemporanea che cercano una lettura che tocchi il cuore e stimoli la riflessione. Questo romanzo è ideale per chi apprezza storie che esplorano le relazioni umane, i conflitti interiori e la ricerca di significato nella vita quotidiana. Un’opera che invita a fermarsi, ascoltare e scoprire dove nascono davvero i silenzi che ci circondano.

Nel corso dell’incontro, moderato da Francesca Lazzeri, la scrittrice racconterà la genesi dei suoi personaggi e dell’importanza di una educazione consapevole per poter finalmente rompere quella violenza invisibile e ricominciare a vivere.

Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite https://www.eventbrite.it/e/libri-e-calici-tickets-2003397025433?aff=oddtdtcreator