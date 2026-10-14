Focus organizzato a Viterbo da Camera di Commercio di Rieti Viterbo e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla qualifica di Operatore economico autorizzato (AEO) e sul ruolo strategico dell’Interporto di Orte per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale

NewTuscia – VITERBO – Con l’obiettivo di illustrare le nuove opportunità strategiche per le imprese dell’Alto Lazio impegnate sui mercati internazionali la Camera di Commercio Rieti Viterbo e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) organizzano un convegno dal titolo “Import/Export: nuove opportunità per le imprese – Focus su AEO e Interporto di Orte” il prossimo venerdì 30 ottobre 2026 presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio Rieti Viterbo, in Via F.lli Rosselli 4 a Viterbo.

I lavori si apriranno alle ore 10.00 con i saluti istituzionali affidati al Segretario generale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Francesco Monzillo, e al Dirigente dell’Ufficio Agenzia Dogane e Monopoli Lazio 3, Raffaele Capuano.

Sarà poi la volta dei funzionari e referenti AEO dell’Ufficio ADM Lazio 3 – Claudio Marzoli, Francesca Maria Carlini e Tania Moscini – che approfondiranno il tema “AEO e semplificazioni doganali”, fornendo importanti aggiornamenti normativi, illustrando i vantaggi dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) e presentando gli strumenti operativi per facilitare gli scambi con l’estero.

La Responsabile AEO dell’Interporto Orte S.p.A., Laura Scapigliati, curerà poi un intervento dedicato all’Interporto come hub strategico per l’import e l’export. Verranno presentate le ultime novità infrastrutturali, i servizi di logistica integrata e le nuove opportunità operative riservate alle aziende del territorio.

La mattinata proseguirà con una tavola rotonda animata dalle testimonianze dirette di aziende locali che hanno ottimizzato la propria supply chain sfruttando le agevolazioni doganali e i servizi intermodali. L’incontro si concluderà alle ore 12.15 con uno spazio riservato alle domande delle imprese partecipanti e alle considerazioni finali.

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.

Per ragioni organizzative è richiesta la conferma della presenza registrandosi al link https://unioncamere.my.site.com/cciaaRietiViterbo/s/ oppure inviando una comunicazione via e-mail all’indirizzo internazionalizzazione@rivt.camcom.it.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turismo Marketing Supporto alle Imprese Internazionalizzazione e Progetti Europei della Camera di Commercio Rieti Viterbo al numero 0761.234403, email internazionalizzazione@rivt.camcom.it.