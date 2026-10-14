NewTuscia – VITERBO – Domenica 11 ottobre, in Via dell’Industria, nella zona commerciale Poggino a Viterbo, Silvia e Mary le proprietarie del negozio di abbigliamento Icona by blu&bordò hanno scelto di presentare la nuova collezione Autunno/Inverno 2026 in maniera diversa: organizzando una vera e propria sfilata nel loro punto vendita.

Dopo aver inaugurato la loro nuova attività l’8 Marzo di quest’anno, rinnovando Blu&bordò, una realtà già presente sul territorio da quasi 30 anni, hanno deciso di proporre ai propri clienti un evento glamour di condivisione, perché le fashion week possono approdare anche da noi!

Hanno proposto capi di abbigliamento quotidiani, da ufficio, altri più casual per il tempo libero ed infine abiti più eleganti o chic in grado di farci sentire più belli in ogni occasione.

Il bordeaux, il moro, il verde bosco ed i colori più neutri, come il bianco lana, l’écru ed il beige sono stati i colori predominanti delle collezioni; mentre la pelle, l’ecopelliccia, l’effetto camoscio ed i pregiatissimi doppi di lana, sono stati i tessuti di punta, affiancati ai grandi classici, come il cachemire, la lana vergine ed il velluto a coste.

Hanno sfilato capi dai volumi più morbidi, fit più over, spalle scese per adeguare il comfort a quella vestibilità che consente una maggiore stratificazione nei vari momenti della giornata. Le shirt jacket, ovvero quelle giacche dal taglio morbido, regolare, più comodo e sportivo, simili ad una camicia, sono ormai diventate il capo immancabile della stagione, sia per il guardaroba femminile che per quello maschile.

La scelta dei capi ha puntato tutto sulla qualità, sulla ricerca del capo adeguato alle tendenze, ma che non passa mai di moda, adattandosi perfettamente a età e taglie diverse.

Dopo la sfilata la serata è continuata con un elegante buffet, brindisi e musica per condividere insieme il piacere del primo di una serie di eventi che le due donne hanno intenzione di proporre ai propri clienti.

Molto attive sui social, vogliono farsi conoscere per creare nel territorio viterbese un luogo di condivisione, scambio che vada oltre i confini di un semplice negozio di abbigliamento.

In un periodo commerciale difficile, è bello pensare che qualcuno creda ancora nei propri sogni, investendo affinché possano davvero realizzarsi.