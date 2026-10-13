Selezioni all’insegna del glamour – Un premio a Elisa Vardoni

NewTuscia – Elisa Vardoni, protagonista in negativo di episodi di bullismo, sinceramente pentita dopo il percorso di riabilitazione deciso dal tribunale dei minorenni, sarà premiata durante la finale del concorso “Prima Miss dell’Anno” 2027. Elisa è il simbolo del riscatto e della volontà di intraprendere una nuova vita.

“Sono grata a chi mi ha denunciato”, dice. E la patron Patrizia Mirigliani: “La ragazza si è presa la rivincita superando uno stato di disagio di cui abbiamo non pochi esempi nel mondo giovanile. Mi piace pensare che così entra idealmente a far parte della famiglia di Miss Italia insieme ad altre protagoniste di vicende esemplari. Premieremo Elisa con un titolo che merita”.

Miss Italia riprende dunque l’attività con l’annuncio delle selezioni della “Prima Miss dell’anno”, mentre plaude all’accoglienza riservata ovunque a Sarah Rizea, vincitrice della corona 2026 nella Finale che si è tenuta a Santa Severa.

Torna così il “Concorso nel concorso”, un evento che ha il sapore di una festa ispirata al glamour, alla grazia e alla creatività, aspetti messi in evidenza dalla patron. “La bellezza è espressione di personalità e di armonia e può essere rivelata in ogni occasione, in ogni momento dell’anno”, ha detto Patrizia Mirigliani.

La ricerca della “Prima Miss dell’anno” si svolgerà su tutto il nostro territorio; la finale sarà in gennaio, in una località non ancora designata. In questi tre mesi, con casting e selezioni, saranno scelte venti candidate, una per regione, e la vincitrice sarà promossa di diritto alle Prefinali nazionali del prossimo anno.

Si aprono così, contemporaneamente, anche le iscrizioni all’edizione 2027 di Miss Italia.

Le origini del titolo di Prima Miss dell’anno risalgono al 1991, voluto dal patron Enzo Mirigliani che affidava la scelta alle indicazioni dei fotografi accreditati al concorso. Le vincitrici fanno parte della storia di Miss Italia. Alcune hanno fatto strada, come Miriam Leone nel 2008, eletta Miss Italia nello stesso anno ed oggi attrice di primo piano.

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