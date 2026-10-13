Aspiranti e neo imprenditori potranno beneficiare della consulenza gratuita del Dott. Agronomo Alberto Cardarelli attraverso la piattaforma SNI promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio

NewTuscia – VITERBO – L’Azienda Speciale Centro Italia, azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, avvia un primo ciclo di colloqui personalizzati gratuiti dedicati al tema “Agevolazioni finanziarie nel settore agroalimentare”, attraverso il servizio “L’Esperto risponde” del portale SNI – Servizio Nuove Imprese, la piattaforma ufficiale promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane, ideata per accompagnare e supportare gratuitamente aspiranti imprenditori e nuove imprese nell’avvio e nello sviluppo dei propri progetti aziendali.

Ad affiancare gli utenti in questi appuntamenti d’orientamento specialistico sarà il Dottor Agronomo Alberto Cardarelli, esperto del settore e già presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Viterbo.

Gli appuntamenti si terranno online sulla piattaforma SNI martedì 20 ottobre dalle 11:30 alle 12:00, martedì 27 ottobre dalle 12:00 alle 12:30 e martedì 3 novembre dalle 12:00 alle 12:30. Sono inoltre in programmazione ulteriori incontri che potranno coinvolgere altre professionalità in modo da offrire un articolato ventaglio di opportunità di approfondimento.

Per accedere al servizio è necessario iscriversi sul portale https://sni.unioncamere.it/. La procedura è semplice: dopo essere entrati nella home page della piattaforma e aver cliccato su “ACCEDI”, è possibile autenticarsi con SPID, CIE o CNS. Chi ne fosse sprovvisto può registrarsi tramite l’apposito pulsante inserendo i propri dati, per poi completare il primo accesso con la password temporanea inviata via email. Una volta autenticati, si seleziona “INIZIA DA QUI”, si sceglie la voce “Prenota un colloquio specialistico” e si accede alla sezione “Finanziamenti ed agevolazioni”. Da qui si seleziona la data desiderata tra quelle disponibili, si compila il modulo con i propri recapiti e una breve descrizione dell’attività e si clicca su “Salva”. A seguito della prenotazione verrà inviata un’email contenente il link per accedere al colloquio online con l’esperto.

Per maggiori informazioni o per assistenza nella fase di registrazione è possibile contattare l’Azienda Speciale Centro Italia all’indirizzo e-mail promozione@aziendacentroitalia.it o al recapito telefonico 0746/1898239.