NewTuscia – ROMA – Fino al 25 ottobre, presso il punto vendita Spazio Conad situato nel Centro Commerciale Porta di Roma, sei imprese del territorio protagoniste con un’iniziativa dedicata alla promozione delle eccellenze alimentari regionali

Valorizzare le eccellenze dell’industria alimentare del Lazio e rafforzare il rapporto tra imprese del territorio e grande distribuzione organizzata. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Sezione Alimentare di Unindustria in collaborazione con PAC 2000A Conad, che fino al prossimo 25 ottobre porterà nell’ipermercato Spazio Conad “Porta di Roma” una selezione di prodotti di sei importanti realtà del comparto alimentare.

Sono Castelli, Ciavolino, Colavita, Fattoria Latte Sano, Gentilini e Pallini le imprese protagoniste dell’iniziativa, che offrirà ai clienti del punto vendita Spazio Conad “Porta di Roma” l’opportunità di conoscere e acquistare una selezione di produzioni che sono espressione della qualità e della capacità imprenditoriale del territorio. L’iniziativa “Temporary Shop” presentata e promossa da PAC 2000A Conad rappresenta la prima sperimentazione di un nuovo format progettuale proposto alle imprese associate della Sezione Alimentare di Unindustria, con l’obiettivo di creare un collegamento sempre più diretto nel Lazio tra industria alimentare e grande distribuzione, punto di incontro tra produzione, distribuzione e consumatori. Un modello pensato per valorizzare le eccellenze delle imprese del territorio e, a partire dall’esperienza pilota, individuare nuove modalità di collaborazione e promozione della filiera alimentare, favorendo la conoscenza dei prodotti, sostenendo la crescita delle imprese e rafforzando la presenza delle eccellenze locali nei canali distributivi.

«Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare le nostre imprese ai consumatori e valorizzare il patrimonio di competenze, qualità e innovazione che caratterizza l’industria alimentare del Lazio», dichiara Federico Sannella, Presidente della Sezione Alimentare di Unindustria. «Mettere in relazione produzione e distribuzione significa creare nuove occasioni di mercato e rafforzare la competitività delle nostre aziende. La collaborazione con PAC 2000A Conad va esattamente in questa direzione: costruire relazioni stabili lungo la filiera e dare maggiore visibilità alle eccellenze del nostro territorio. È un modello che intendiamo continuare a sviluppare, nell’interesse delle imprese e dell’economia regionale».

“Quest’iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare le eccellenze agroalimentari del Lazio e rafforzare il legame tra territorio, imprese e consumatori. Crediamo che la grande distribuzione possa svolgere un ruolo concreto nel sostenere le filiere locali e nel creare un ponte sempre più diretto tra chi produce e chi acquista. Promuovere le eccellenze di questa regione significa valorizzare il lavoro delle imprese, sostenere l’economia del territorio e offrire ai nostri clienti la possibilità di conoscere e scegliere prodotti di qualità. Un progetto che condividiamo con convinzione che conferma il valore della collaborazione tra imprese, istituzioni e distribuzione.», ha commentato Simone Cicognola Direttore Generale di Pianeta Gespac (società del gruppo PAC 2000A Conad).

L’appuntamento si inserisce nelle attività della Sezione Alimentare di Unindustria dedicate alla valorizzazione della filiera agroalimentare e alla creazione di nuove opportunità di collaborazione tra le imprese associate e i principali operatori della distribuzione. Fino al 25 ottobre, dunque, il punto vendita Spazio Conad situato presso il Centro Commerciale Porta di Roma sarà una vetrina per sei realtà del comparto alimentare laziale, in un percorso che mette al centro qualità, territorio, impresa e capacità di innovare.

Le aziende protagoniste

BISCOTTI GENTILINI

Passione, arte e qualità raccontano una storia iniziata nel 1890 con Pietro Gentilini, fondatore dell’azienda. Da piccolo laboratorio artigianale a realtà affermata in Italia e all’estero, Gentilini ha costruito il proprio percorso sulla ricerca della qualità, sulla valorizzazione degli antichi sapori e sul rispetto della tradizione, principi fondamentali e imprescindibili che ancora oggi ne guidano l’identità.

Per info = www.biscottigentilini.it

CIAVOLINO FRUTTA SECCA

La storia dell’azienda, che oggi ha sede ad Ardea in provincia di Roma, è intrecciata con le radici profonde delle pinete del Vesuvio dove nel 1950 Daniele Ciavolino ebbe l’intuizione visionaria di dare vita a una realtà aziendale che oggi definisce gli standard dell’industria dei pinoli e della frutta secca in Italia e non solo, sinonimo di qualità, attenzione all’ambiente e ricerca dell’innovazione, valori che le permettono di essere riconosciuta come la principale produttrice di pinoli in Europa.

Per info = www.ciavolinofruttasecca.it

COLAVITA

Fondata nel 1938 a Sant’Elia a Pianisi, in Molise, Colavita oggi è una delle realtà più solide e identitarie dell’olio extra vergine di oliva italiano nel mondo, punto di riferimento per la diffusione della cultura gastronomica italiana all’estero. La casa madre del gruppo – presente in oltre 70 Paesi – è lo stabilimento di Pomezia, in provincia di Roma.

Per info: www.colavita.it

FATTORIA LATTE SANO

Fondata nel 1949 a Roma, Fattoria Latte Sano rappresenta una delle realtà industriali e zootecniche più solide e identitarie del panorama agroalimentare italiano. La società ha saputo evolversi da piccola centrale di distribuzione rionale a terzo operatore nazionale nel mercato del latte fresco pastorizzato, posizionandosi come leader assoluto nella regione Lazio dove serve oltre 12.000 punti vendita ogni giorno.

Per info: www.lattesano.it

PALLINI

Pallini, tra le più antiche e rappresentative aziende romane, è un’azienda storica che da generazioni trasforma l’arte della liquoreria e della produzione di sciroppi in un’eccellenza globale, mantenendo sempre vivo il legame profondo con le proprie radici e con il territorio. È stata fondata nel 1875 da Nicola Pallini ad Antrodoco, si è distinta nel tempo per l’eccezionale qualità dei suoi prodotti.

Per info: www.pallini.com

SALUMIFICIO CASTELLI

Il Salumificio Castelli, con stabilimento a Frascati in provincia di Roma, opera sul mercato dal 1919 nel comparto delle carni suine fresche, cotte e stagionate. La scrupolosa selezione della materia prima ed un rigoroso controllo della qualità sul prodotto finito hanno determinato una costante crescita della sua presenza nel mercato italiano e un’intesa con importanti partners commerciali europei.

Per info: www.castellisalumi.it