NewTuscia – SUTRI – Strade trasformate in veri e propri laghi, buche tamponate con interventi palliativi e un rischio costante per la sicurezza di decine di famiglie, tra cui anziani e persone con invalidità. È il quadro drammatico che vivono da anni i residenti del Consorzio Valle Petrana, a Sutri, tornato al centro dell’attenzione istituzionale grazie all’iniziativa di Confconsumatori e FN Consumatori di Viterbo.

Il 1° ottobre 2026 una delegazione delle due associazioni — composta dal Presidente Nazionale di FNC, Antonio Nobili, e dal legale delle associazioni, l’Avv. Gaetano Maria Polselli — ha incontrato il Sindaco di Sutri, Dott. Matteo Amori, e il Responsabile dell’Area Tecnica, Alessandro Calcavento, per fare il punto su una criticità non più procrastinabile.

Nel corso del vertice sono state analizzate le cause del fenomeno. Secondo le valutazioni emerse con l’amministrazione comunale, i frequenti allagamenti sarebbero legati in gran parte ai radicali mutamenti agricoli che hanno interessato il territorio negli ultimi anni. La sostituzione della vegetazione con estese piantagioni di noccioleti e l’espianto di alberi ad alto fusto hanno ridotto la naturale capacita idrica del terreno, aumentando il volume e la densità delle acque piovane che si riversano sul manto stradale. Un fenomeno aggravato dalla modifica dei naturali percorsi fluviali e dalla creazione di rivoli artificiali che diffondono i flussi a 360 gradi.

I video shock e l’allarme sicurezza per anziani e fragili

I rappresentanti dei consumatori hanno mostrato e documentato come ad ogni precipitazione intensa le arterie principali del comprensorio diventino del tutto impraticabili.

“I video parlano chiaro: la strada sparisce e sembra di stare davanti a un fiume in piena” — ha sottolineato Antonio Nobili. “Fino ad oggi ci si è limitati a interventi palliativi, come la stesura di brecciolino nelle buche scavate dall’acqua, che viene puntualmente dilavato alla pioggia successiva. Nella zona vivono molti anziani e persone fragili: in queste condizioni, l’intervento di un’ambulanza del 118 o dei mezzi di soccorso in caso di emergenza diventa semplicemente impossibile.”

Il ruolo del Consorzio e la proposta del Comune

Le associazioni hanno riferito all’amministrazione anche gli esiti del confronto avvenuto con il Presidente del Consorzio Valle Petrana, il quale ha evidenziato l’impossibilità economica dell’ente consorziale nel sostenere in autonomia le ingenti spese necessarie per opere straordinarie.

Da parte sua, il Comune di Sutri si è detto pronto ad affrontare il problema. Tra le opzioni sul tavolo vi è la realizzazione di un ponte di scolo e convogliamento nei punti di maggiore pressione idrica, opera per la quale l’amministrazione stima una tempistica di circa due anni.

Richieste stringenti e nuovo vertice entro fine ottobre

Se da un lato Confconsumatori e FN Consumatori accolgono con favore l’apertura e la disponibilità del Comune, dall’altro chiedono che gli impegni si traducano al più presto in atti amministrativi e delibere concrete. Per le opere di carattere straordinario e per la messa in sicurezza della viabilità pubblica, la responsabilità di spesa e di pianificazione deve far capo in prima istanza all’amministrazione comunale, che potrà poi eventualmente definire le modalità di rivalsa o partecipazione con il Consorzio.

Il percorso istituzionale è comunque già avviato: l’amministrazione e le associazioni si sono date appuntamento per un nuovo incontro entro la fine di ottobre 2026, durante il quale si verificheranno i primi passi formali mossi dal Comune per dare risposte certe e definitive a una bellissima area del territorio che merita di tornare alla piena vivibilità.