NewTuscia – ROMA – “Apprendo con grande piacere della prestigiosa designazione di Bolsena e Civita di Bagnoregio a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028. Un riconoscimento che premia due territori straordinari della Tuscia, luoghi ricchi di storia, bellezza e cultura che conosco bene e a cui sono particolarmente legato. Un plauso e un augurio di buon lavoro vanno ai sindaci Andrea Di Sorte e Luca Profili che con la loro visione e il loro impegno hanno saputo guidare questo percorso vincente, valorizzando al meglio le risorse del proprio territorio”. Lo dichiara il Responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, sen. Maurizio Gasparri.