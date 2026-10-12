NewTuscia – BAGNOREGIO/BOLSENA – La Provincia di Viterbo esprime piena soddisfazione per la designazione di Civita di Bagnoregio e Bolsena a Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2028, ufficializzata oggi dal ministero della Cultura. Il progetto congiunto “Arte che viene, arte che va” è stato selezionato all’unanimità.

“È un risultato importante che ci riempie di orgoglio” -dichiara il presidente della Provincia, Alessandro Romoli – “La Tuscia dimostra di saper elaborare proposte culturali di altissimo profilo, capaci di imporsi a livello nazionale. La nostra è una provincia densa di tesori preziosi e ancora tutti da scoprire; questa designazione ci offre un’occasione concreta di sviluppo per l’intero territorio”.

Il presidente Romoli sottolinea il metodo alla base di questo successo: “Mi congratulo con i sindaci Andrea Di Sorte e Luca Profili. Hanno lavorato con serietà, mettendo in rete due realtà contigue per costruire un progetto solido, radicato nel territorio e con lo sguardo rivolto ai giovani. È la dimostrazione pratica che la sinergia istituzionale rappresenta la strada più efficace per valorizzare le nostre comunità”.

La Provincia di Viterbo assicurerà la massima collaborazione e il necessario supporto istituzionale alle due amministrazioni comunali nel percorso di programmazione in vista del 2028.