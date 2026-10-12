NewTuscia – VITERBO – Civita di Bagnoregio e Bolsena capitali italiane dell’arte contemporanea 2028. Un bellissimo giorno per la Tuscia e l’intera provincia di Viterbo grazie all’ambizioso e prestigioso riconoscimento decretato questa mattina al territorio dal ministro alla Cultura Alessandro Giuli, e condiviso all’unanimità dalla giuria.

Ai sindaci Luca Profili e Andrea Di Sorte le congratulazioni della città di Viterbo e mie personali per l’impegno e la determinazione con cui hanno portato avanti il progetto “Arte che viene, arte che va”, giudicato il migliore.

Un grande obiettivo conquistato per due meravigliosi territori, ma anche un’opportunità unica di valorizzazione per l’intera Tuscia.

Un traguardo straordinario che rafforza ed esalta la visione d’insieme dell’intero territorio, dando ulteriore slancio ed energia al percorso condiviso verso la sfida di Capitale europea della cultura 2033. Questa vittoria è la prova tangibile che, facendo rete, possiamo competere ai massimi livelli e sarà uno stimolo determinante a continuare a investire e credere nel potenziale della nostra terra, dimostratasi ancora una volta ricca di talento e di grandi prospettive.

Ancora congratulazioni ai colleghi e amici sindaci Di Sorte e Profili per aver creduto e investito nel nostro territorio.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo