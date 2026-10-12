NewTuscia – VITERBO – «La designazione di Civita di Bagnoregio e Bolsena a Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2028 è un risultato di grande rilievo per la Tuscia. Premia una candidatura costruita insieme e porta al centro dell’attenzione nazionale un territorio in cui paesaggio, storia e creatività possono dialogare e dare vita a nuove esperienze culturali. Il riconoscimento e il contributo di un milione di euro rappresentano un’opportunità concreta: dovranno tradursi in un programma capace di coinvolgere cittadini, artisti, scuole e operatori culturali, valorizzando non soltanto i due Comuni promotori, ma l’intero territorio. L’arte contemporanea può diventare una leva per rafforzare l’offerta culturale e turistica e favorire nuove occasioni di partecipazione. Le mie congratulazioni vanno ai sindaci Luca Profili e Andrea Di Sorte, alle amministrazioni comunali e a tutte le persone che hanno contribuito alla candidatura e alla presentazione del dossier. Adesso si apre la fase più importante: lavorare insieme perché questo titolo lasci un’eredità duratura e benefici concreti per la Tuscia».

Lo dichiara Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio regionale del Lazio.