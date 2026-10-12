NewTuscia – ROMA – «Grande soddisfazione per la nomina di Civita di Bagnoregio e Bolsena a Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2028. Un riconoscimento prestigioso che valorizza la bellezza e l’identità della Tuscia e rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere il Lazio, attrarre nuovi visitatori e generare sviluppo per il territorio.

La cultura è un motore di sviluppo e uno strumento fondamentale per promuovere le nostre destinazioni anche oltre i circuiti più conosciuti. Come Regione Lazio, continueremo a lavorare per mettere in rete le eccellenze del territorio, sostenere iniziative capaci di generare nuove opportunità e far conoscere, in Italia e nel mondo, la ricchezza delle nostre province. Complimenti alle amministrazioni e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato, che dà lustro all’intera regione».

Lo dichiara Elena Palazzo, assessore al Turismo della Regione Lazio.