NewTuscia – Roma, 12 ottobre 2026 – Una domenica di solidarietà, sport e grande partecipazione al Roma Polo Club per Polo for Smiles, il charity event a sostegno della Fondazione Operation Smile Italia ETS abbinato alle Finali del Campionato Italiano – U.S. Polo Assn. 2026 della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

Un’edizione dal significato speciale che festeggia i 100 anni della FISE e che si chiude con un traguardo importante: è stato raggiunto e superato l’obiettivo di donare 100 nuovi sorrisi che Operation Smile si era posta per la giornata. Un risultato a supporto di Operation 100, la strategia globale di Operation Smile che punta a formare 100 team chirurgici locali per la cura della labiopalatoschisi in 100 ospedali dei Paesi a basso e medio reddito.

«Grazie di cuore a tutte le persone che domenica hanno scelto di essere al nostro fianco. Nell’anno delcentenario della FISE ci eravamo dati un obiettivo ambizioso, donare nella giornata 100 nuovi sorrisi: graziealla generosità di tutti lo abbiamo raggiunto. Significa 100 bambini e adulti nati con una malformazione delvolto che potranno ricevere cure sicure e gratuite, cure che con Operation 100 vogliamo rendere sempre piùaccessibili nei Paesi a basso e medio reddito. Un ringraziamento alla FISE, al Roma Polo Club, ai volontari,agli sponsor e ai partner che hanno reso possibile questa giornata ed un grazie speciale al nostro sostenitoreAntonio Zappador, che con la sua presenza testimonia il valore di un sostegno costante nel tempo», ha dichiarato Marcella Bianco, Direttore Generale della Fondazione Operation Smile Italia ETS.

Tra i momenti più emozionanti della giornata, la consegna di un premio speciale ad Antonio Zappador, che per l’occasione è arrivato da Carpi per ritirare il riconoscimento “Ambasciatore del Sorriso” di OperationSmile-Island Capital.

Antonio Zappador è un donatore che da anni sostiene con grande generosità e costanza la missione di Operation Smile. Ha dichiarato il suo personale obiettivo: contribuire a donare 1.000 sorrisi! Accanto alle gare e al tradizionale lunch, gli ospiti hanno vissuto una giornata piena di iniziative tra attività dedicate ai più piccoli, l’esposizione di opere d’arte, di auto e moto d’epoca della Polizia, l’intrattenimento musicale di Radio Globo, la lotteria benefica e l’asta silenziosa con una maglia autografata dal tennista azzurro Flavio Cobolli e le maglie dei giocatori della Lazio, Kenneth Taylor e Mattia Zaccagni, autografate da tutta la squadra.

Molto suggestiva l’esibizione della Fanfara della Polizia di Stato. Come da tradizione,grande attesa anche per la sfida “Ladies Hat” tra cappelli creativi, uno dei momenti più iconici dell’evento,che quest’anno ha visto trionfare Simona Cappella, sostenitrice nonché titolare di Autocentri Balduina.

Nutrito il parterre di ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria, tra cui l’imprenditore Andrea Meschini, la conduttrice radiofonica Manola Moslehi, il regista e attore Luca Barbareschi, l’Ambasciatore dell’Afghanistan a Roma Khaled Ahmad Zekriya, l’Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia, Malta e San Marino Andy Andy Detaille con la moglie Vittoria, Anna Fendi, Moroello Diaz Della Vittoria Pallavicini e Allegra Giuliani, Andrea Benetton con la moglie Giada Briziarelli, Bonifacio Spinola Miniscalchi e Luis e Georgia Vitetti Martini. Sul fronte sportivo, le Finali del Campionato Italiano di Polo 2026 si sono concluse con la vittoria di Acquedotto Romano-Brighton College Polo Team, che si aggiudica il titolo nell’anno del centenario federale.

Secondo classificato UnoAerre-Pier.Gio. Investments Polo Team, terzo La Cavallerizza-Autocentri Balduina Polo Team.

A rendere possibile l’edizione 2026 di Polo for Smiles è stato anche il sostegno degli sponsor: Island CapitalGroup, Brighton College Rome, Autocentri Balduina, Christie’s International Real Estate – Exclusive RE,Gruppo BIOS e Chimet.

Operation Smile è un’organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi.Dal 1982, cura ed assiste gratuitamente, bambini e adulti nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali per donare loro il sorriso e unfuturo. Grazie a migliaia di volontari medici e personale sanitario in tutto il mondo, fornisce cure, assistenza sanitaria e competenzemediche dove il bisogno è maggiore.

La Fondazione Operation Smile Italia ETS supporta l’impegno dell’Organizzazione internazionale di cui fa parte, promuove iniziative di sensibilizzazione, ricerca e raccolta fondi per garantire il diritto di ogni bambino e di ogni persona di accedere a cure gratuite, sicure e di qualità, ovunque nel mondo.

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