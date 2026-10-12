NewTuscia – FERENTINO – Grande partecipazione ed elevato interesse a Ferentino per la Giornata Informativa sulle Fonti Rinnovabili: agevolazioni, incentivi e strumenti di finanza agevolata”, un appuntamento strategico di confronto tenutosi presso la Biblioteca Comunale e promosso per offrire risposte concrete ed efficaci a cittadini, famiglie, imprese, professionisti ed aziende agricole dell’intero comprensorio.

​L’evento ha rappresentato un’occasione fondamentale per analizzare nel dettaglio gli strumenti normativi, fiscali e finanziari attualmente a disposizione per guidare la transizione ecologica: dalle installazioni di impianti fotovoltaici e sistemi ad agrivoltaico alle pompe di calore e solare termico, fino alle misure nazionali e regionali di sostegno come la Nuova Sabatini Green, la Transizione 5.0 e il Conto Termico 3.0.

​All’incontro ha presenziato in veste istituzionale Gianluca Quadrini, nella duplice veste di Consigliere Provinciale e Dirigente di ANCI Lazio, che ha voluto portare la vicinanza degli enti sovraordinati a un appuntamento cruciale per la crescita sostenibile della Ciociaria e del Lazio.

​A margine dei lavori, Gianluca Quadrini ha espresso parole di vivo plauso e profonda stima per l’iniziativa e per i suoi promotori:

​”Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento e un sincero plauso all’Ing. Maurizio Picchi per il gradito invito, ma soprattutto per la straordinaria competenza, la visione e la sensibilità con cui ha saputo strutturare un incontro tecnico ma al tempo stesso accessibile e di immediata utilità per la cittadinanza ed il tessuto produttivo. Mettere la propria professionalità a servizio diretto del territorio è un valore aggiunto inestimabile.

​Un ringraziamento particolarmente caloroso va al Sindaco Piergianni Fiorletta e al Consigliere Comunale Maurizio Berretta, non solo per l’accoglienza riservatami, ma per l’ottimo e costante lavoro amministrativo che portano avanti ogni giorno con dedizione, pragmatismo e amore per la propria comunità. Il Comune di Ferentino si conferma ancora una volta una realtà dinamica, attenta all’innovazione e capace di intercettare le grandi sfide del presente, a partire dall’efficienza energetica e dal sostegno economico alle famiglie e alle imprese locali.

​Come Consigliere Provinciale e Dirigente di ANCI Lazio, ribadisco che la strada tracciata oggi a Ferentino è quella giusta: fare rete tra professionisti, amministratori e cittadini è l’unico modo per trasformare la transizione ecologica da un obbligo formale a una reale opportunità di risparmio, investimento e sviluppo per tutto il nostro territorio.”

​L’incontro, arricchito dai saluti istituzionali del Sindaco Fiorletta e del Consigliere Berretta e dalla qualificata relazione della Dott.ssa Roberta Caiazzo (esperta in Finanza Agevolata), si è concluso con un proficuo dibattito, confermando la centralità di Ferentino nelle politiche orientate alla sostenibilità e al futuro energetico locale.