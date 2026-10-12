NewTuscia – ROMA – In un momento di grande fermento per il comparto culturale e performativo, SIAC Europa rilancia con forza la propria missione a tutela dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e del settore circense, definiti con orgoglio i veri “invisibili” che ogni giorno rendono possibile il miracolo della scena.

Una rotta per il futuro del settore fondando l’azione sindacale su tre pilastri rivoluzionari: sport, benessere animale e alta formazione culturale.

Grazie alla sinergia con il Festival Internazionale del Circo d’Italia (Latina) e al Protocollo d’Intesa siglato con l’Associazione Culturale “Giulio Montico”, nasce ufficialmente la SIAC Europa Fair Play Challenge Cup e il progetto per la fondazione della Nuova Nazionale Italiana Circense di calcio. Nasce così un comparto dedicato alle attività sportive per dimostrare come l’artista circense sia un eccezionale “ambassador di polivalenza”, capace di trasferire equilibrio, potenza e precisione dalle piste circensi ai campi da gioco, incarnando appieno i valori del fair play.

In un’epoca in cui il rapporto con gli animali è centrale nella sensibilità collettiva, SIAC Europa guida un’evoluzione culturale netta, consacrata dal successo della prima edizione del Festival delle Opportunità a Roma. Grazie all’impulso di figure chiave come Enis Dell’Acqua, pioniere del Circo Etico e Operatore Relazionale del sindacato, l’animale si trasforma in un partner alla pari. Un legame etologico profondo, fondato sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sul rinforzo positivo.

Un hub strategico fondamentale ideato per preservare il patrimonio materiale e immateriale del settore, tutelando gli archivi storici e le competenze uniche delle maestranze artigiane.

“Come sindacato, vogliamo offrire un’opportunità concreta a tutto il mondo delle attività circensi e dello spettacolo dal vivo,” dichiara Bianca Montico. “Il nostro obiettivo è dare voce e visibilità ai lavoratori invisibili, valorizzando le competenze e le professionalità di un settore che merita massimo rispetto e riconoscimento”.

L’impegno di SIAC Europa si traduce in un supporto sinergico ad artisti, tecnici, operatori e artigiani che operano dietro le quinte. A ciò si affianca l’eccellenza della Circus Academy Fusion e della Sartoria Sociale, che uniscono la formazione artistica, l’artigianato d’eccellenza e l’inclusione, portando con orgoglio il talento dei giovani sui palcoscenici internazionali e valorizzando l’eccellenza del Made in Italy.

SIAC Europa conferma così il proprio ruolo di guida e presidio per garantire dignità, tutele e futuro a chi custodisce una lunghissima e nobile tradizione dell’arte performativa.