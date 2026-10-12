NewTuscia – BAGNOREGIO/BOLSENA . “Civita di Bagnoregio e Bolsena sono state scelte congiuntamente come Capitale italiana dell’arte contemporanea del 2028. Si tratta di una designazione importante, un risultato storico per la Tuscia e tutto il Lazio, e ciò proietta questi territori nel mondo, considerando che l’arte parla un linguaggio universale. Sarà un volano per l’economia, per il prestigio di questi Comuni con tutto ciò che sanno esprimere: dall’economia locale al turismo. Il fatto che ciò sia avvenuto con decisione unanime della giuria del Ministero della Cultura qualifica ulteriormente la validità e la prospettiva del progetto presentato. Ai rispettivi sindaci Luca Profili e Andrea Di Sorte vanno le congratulazioni per questo risultato e gli auguri di buon lavoro per l’implementazione del programma. Congratulazioni anche alle altre città che, con impegno, hanno presentato i progetti. La bellezza, la capacità di sperimentare nuovi linguaggi e nuove forme di espressione possono coniugarsi con l’essenza di un territorio ricco di storia, per valorizzarne l’attrattiva, e ciò costituisce un’indubbia opportunità per le comunità locali”.

Lo dichiara il deputato di Forza Italia Francesco Battistoni