NewTuscia – BAGNOREGIO/BOLSENA – Con il progetto «Arte che viene, arte che va», i due Comuni della Tuscia viterbese si aggiudicano il titolo conferito dal ministro Alessandro Giuli.

Il Ministro della Cultura ha proclamato oggi Civita di Bagnoregio e Bolsena Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028. Il riconoscimento arriva al termine delle audizioni pubbliche svoltesi lo scorso 8 ottobre di fronte alla Giuria, presieduta da Lorenza Baroncelli e composta da Glauco Cavaciuti, Sofia Gnoli, Renata Cristina Mazzantini e Vincenzo Santoro, e premia la candidatura congiunta presentata dal Comune di Bagnoregio, capofila, insieme al Comune di Bolsena.

Questa la motivazione espressa dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli durante la proclamazione:

La designazione di Bagnoregio e Bolsena a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028 premia un progetto capace di trasformare l’arte in un patrimonio permanente, in dialogo con il paesaggio, la storia e l’identità dei luoghi. Una visione che coinvolge istituzioni, imprese e cittadini, costruendo una rete destinata a durare ben oltre l’anno della Capitale. Al centro, la formazione dei giovani e la volontà di rendere l’arte contemporanea parte della vita quotidiana delle comunità. Un modello virtuoso in cui la cultura diventa eredità condivisa e motore di sviluppo per il futuro»

A vincere è un progetto che punta a trasformare un territorio dell’entroterra in un laboratorio diffuso d’arte contemporanea. Grazie alla collaborazione con Associazione Arte Continua, infatti, il programma del 2028 porta sul territorio interventi permanenti firmati da artisti di statura internazionale – Carsten Höller, Eva Jospin, Chiara Camoni e Nico Vascellari – lungo un percorso che unisce Civita e Bolsena e ne attraversa i paesaggi.

Accanto alle opere, una scommessa sulla formazione. Il “Baleno”, il bus-laboratorio itinerante disegnato da Tobias Rehberger con la Fondazione Reggio Children, porterà l’arte nelle scuole, mentre un programma di attività educative e di alta formazione coinvolgerà studenti, insegnanti e giovani. L’obiettivo dichiarato è un’eredità duratura: opere pubbliche che restano lungo i sentieri, nelle scuole e negli spazi urbani e della vita quotidiana e una comunità che impara a dialogarci e a prendersene cura.

Il dossier di candidatura è stato curato da TIWI ed è sostenuto da un comitato scientifico composto da Massimiliano Capo, Paolo Crepet, Mario Cristiani, Simonetta Giordani, Guido Guerzoni, Fabio Lucarelli, Sofia Elena Rovati. Hanno inoltre aderito numerose istituzioni culturali tra cui Associazione Civita, il FAI – Fondo Ambiente Italiano, le Università della Tuscia e del Molise, il Sacro Bosco di Bomarzo, e due importanti media partner come Living – Corriere della Sera e Il Giornale dell’Arte.

Dichiarazione del Sindaco di Bagnoregio, Luca Profili

Credo che sia una giornata storica per le nostre due città e per le loro comunità, la dimostrazione che anche i piccoli borghi possono dire la loro nelle grandi politiche culturali del nostro Paese. Un ringraziamento alla giura e al Ministero, che ha riconosciuto il nostro ruolo e soprattutto il valore educativo della nostra proposta. Da oggi iniziamo a lavorare per dimostrare che siamo meritevoli di questo grande risultato.

Dichiarazione del Sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte

Questa vittoria è il riconoscimento di un progetto serio e concreto che guarda alla formazione delle giovani generazioni e alla creazione di nuove opportunità per le nostre comunità. Crediamo che l’arte possa essere un motore di sviluppo per i piccoli borghi, contribuendo a mantenerli vivi e a valorizzarne le potenzialità. Bagnoregio e Bolsena hanno saputo superare ogni campanilismo, unendosi in una visione comune per dimostrare che è possibile costruire un futuro ricco di opportunità anche lontano dalle grandi città.