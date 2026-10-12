NewTuscia – BAGNOREGIO/BOLSENA – Civita di Bagnoregio e Bolsena Capitali dell’Arte Contemporanea 2028, Sberna (FdI-Ecr): “Un riconoscimento che valorizza la Tuscia e apre nuove opportunità per il territorio”

“La designazione di Civita di Bagnoregio e Bolsena a Capitali dell’Arte Contemporanea 2028 è una notizia che riempie di orgoglio e conferma la straordinaria ricchezza culturale della Tuscia, insieme alla capacità dei suoi territori di costruire progetti ambiziosi e condivisi.

Si tratta di un risultato importante, che premia la qualità della proposta e il lavoro sinergico delle amministrazioni coinvolte, riconoscendo il valore dei nostri borghi e il loro potenziale come luoghi di produzione culturale, innovazione e partecipazione.

La promozione nelle aree interne di queste iniziative di respiro internazionale è inoltre un importante strumento di contrasto allo spopolamento dei territori, poiché ne valorizza l’economia sul lungo periodo.

L’arte contemporanea rappresenta, infine, uno strumento prezioso per il patrimonio locale, coinvolgere le nuove generazioni e rafforzare l’attrattività dei luoghi, creando nuove occasioni di crescita culturale, turistica ed economica. Il contributo di un milione di euro costituisce una leva concreta per trasformare questa opportunità in iniziative capaci di generare ricadute positive e durature per le comunità.

Un risultato che dimostra come la valorizzazione delle identità locali possa dialogare con una dimensione nazionale e internazionale, contribuendo a rendere la Tuscia sempre più protagonista nel panorama culturale.

Rivolgo le mie congratulazioni ai sindaci Luca Profili e Andrea Di Sorte, alle amministrazioni comunali e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. Un ringraziamento al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per l’attenzione dedicata alla promozione dell’arte contemporanea e alla valorizzazione dei territori”.

Così Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr.