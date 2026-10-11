NewTuscia – MONTEFIASCONE – Ancora una volta la Marathon Est! Est!! Est!!! non ha tradito le attese, regalando spettacolo ai tanti appassionati che hanno affollato i suoi sentieri con partenza e arrivo a Montefiascone (VT). La gara, oltre a dover chiudere la stagione di due circuiti prestigiosi come Maremma Tosco Laziale e New Marathon Lazio era chiamata ad assegnare i titoli regionali di specialità e questo ha favorito una partecipazione numerosa ai suoi due tracciati agonistici con una naturale preponderanza per quello lungo, di 53 km per 1.700 metri.

La gara ha fatto registrare il dominio del campione uscente Stefano Valdrighi, il biker del Bottecchia Factory Team che ha confermato il suo ottimo stato di forma tornando a vincere una settimana dopo il successo alla Casentino Bike. 2h17’40” il suo tempo finale e un vantaggio di 1’50” su Luca Cacchi (Bad Team). Terza posizione per Davide Magnani (Scott Pasquini Biking Team) a 5’40” davanti a Filippo Proietti Cesarini (Ricambi Bike Center) a 7’23” e a Pierluigi Torelli (Team Bike Palombara Sabina) a 7’42”.

Due le donne al traguardo con Laura Papi (Team Errepi) vincitrice in 3h32’57” su Emanuela Frattaroli (Race Mountain-GM Sport Folcarelli) a 28’12”.

Nel percorso medio di 35 km per 1.200 metri primo Brian Ceccarelli (CC Appenninico 1907) in 1h28’09” su Leonardo Muricci, suo compagno di squadra a 1’35” e terzo l’atleta di casa Stefano Sensi (MTB Montefiascone) a 3’11”. Fra le ragazze prima Martina Crocioni (Team Revolution Bike) in 2h05’14” con 2’40” su Elena Bonacci (Ven MTB) e 3’33” su Cristina Spagnolo (Team Like MTB Castelli Romani).

Questi i nuovi campioni laziali Marathon: Matteo Fauceglia (Mtbike Cassino/ELMT), Pierluigi Torelli (Team Bike Palombara Sabina/M1), Daniele Cavese (030ventitre Bike/M2), Daniele Concordia (Zero Watt Cicli Montanini/M3), Angelo Guiducci (Team Bike Palombara Sabina/M4), Vincenzo Galli (Rocca di Papa Bike/M5), Luca Chiodi (Team Bike Palombara Sabina/M6), Enrico Caponera (Bike Plus Volata Cycling/M7), Alessandro Bennicelli (Bikeshop Team Roma/M8) Emanuela Frattaroli (Race Mountain-GM Sport Folcarelli/W2)

La gara era alla sua edizione numero 21 e si è confermata per tanti l’appuntamento ideale per chiudere la stagione. La prova aveva il patrocinio della Provincia di Viterbo e dei Comuni di Montefiascone, Bolsena e Bagnoregio oltre che della Pro Loco di Montefiascone. Tanti i volontari sparsi sul percorso per rendere questa giornata davvero indimenticabile.