NewTuscia – ROMA – “Nella Giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro, il pensiero va a chi ha perso la vita mentre svolgeva la propria attività e alle famiglie che portano il peso di una perdita incolmabile. La tutela della vita e dell’incolumità deve tradursi in un impegno quotidiano, attraverso controlli efficaci, formazione, investimenti e una cultura della prevenzione capace di coinvolgere istituzioni, imprese e lavoratori. Un percorso che il governo di centrodestra ha intrapreso, anche in stretta sinergia con l’Inail. La crescita e lo sviluppo devono procedere insieme alla sicurezza: questa responsabilità riguarda tutti”.

Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni