NewTuscia – ROMA – “A conclusione della tre giorni di Milano ‘L’ottimismo della volontà’, il nostro Segretario Antonio Tajani ha riaffermato l’identità di Forza Italia come irrinunciabile e insostituibile colonna liberale del centrodestra. La nostra idea di Paese affronta il cambiamento di epoca, pur tenendo fede a quell’eredità di obiettivi trasmessa da Silvio Berlusconi: un fisco più leggero, un’Unione Europea che non si traduca nella produzione di norme soffocanti per le economie nazionali; un sistema produttivo che grazie all’impennata dell’export assume un ruolo di protagonista nel mondo.

Una linea molto chiara, portata avanti da Tajani con coraggio e determinazione. Come dimostra anche la fase congressuale che ha toccato molte regioni, con l’elezione diretta dei Segretari da parte degli iscritti, Forza Italia è un partito vitale, contrassegnato da partecipazione diretta e strumenti in cui ognuno può esprimere tesi e chiavi di lettura. Sempre nell’ottica di una comunità politica che vuole essere unita e aperta al confronto. In questa tre giorni di Milano, Forza Italia ha raccolto le istanze delle rappresentanze d’impresa, ha approfondito le osservazioni degli economisti, ha ascoltato settori importanti della società. Questa sarà una delle basi di lavoro su cui continuare a scrivere il nostro programma”.

Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni a margine della kermesse di Milano “L’ottimismo della volontà”.