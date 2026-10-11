A colpire gli investigatori e l’opinione pubblica è stata la stridente dicotomia della vita di Moretti. Sui social network, in particolare su Instagram, il consulente si comportava come un vero e proprio influencer del lusso: immortalava voli in elicottero, vacanze esclusive a Porto Rotondo, pomeriggi nei campi da golf e tramonti mozzafiato da un resort di sua proprietà in Kenya.

Con amara ironia, tra i vari progetti finanziati e sponsorizzati da Moretti figurava persino la produzione di un’opera cinematografica incentrata sui temi della povertà e del riscatto sociale, mentre parallelamente accumulava ricchezze illecite evadendo le tasse dello Stato.

Le conseguenze giudiziarie

L’operazione delle Fiamme Gialle ha bloccato il network criminale. Moretti dovrà ora rispondere di gravi reati tributari ed economico-finanziari. Le indagini proseguono per analizzare la clientela dello studio e stabilire il livello di consapevolezza delle aziende che beneficiavano dei suoi servizi per “abbattere” il carico fiscale.

L’inchiesta condotta dal 6° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Roma ha fatto luce sui dettagli tecnici della maxi frode orchestrata da Daniele Moretti. Il sistema non si limitava a evadere le tasse, ma sfruttava un preciso schema societario per generare enormi profitti illeciti sulle spalle dei lavoratori e dello Stato.

Come funzionava la frode sul distacco dei lavoratori

Il meccanismo, definito dai magistrati come un sofisticato circuito di somministrazione illecita di manodopera, aggirava le normative giuslavoristiche e fiscali attraverso tre passaggi chiave:

La creazione delle cooperative “apri e chiudi”: lo studio di Moretti costituiva una fitta rete di società cooperative esterne di comodo. Queste strutture nascevano con l’unico scopo di accollarsi la forza lavoro e venivano sistematicamente messe in liquidazione o fatte sparire non appena accumulavano ingenti debiti erariali e contributivi (da qui la definizione di coop “usa e getta”). Il falso distacco (esternalizzazione fittizia): quasi 2.500 lavoratori venivano formalmente assunti da queste cooperative, ma nei fatti venivano “prestati” e distaccati presso le aziende clienti (operanti soprattutto nei settori della logistica, delle costruzioni e della ristorazione). Questo distacco era totalmente fittizio, poiché i dipendenti continuavano a prestare servizio stabilmente per le aziende beneficiarie finali. L’azzeramento dei costi fiscali e contributivi: le cooperative emettevano fatture verso le imprese clienti per le prestazioni della manodopera. Le aziende clienti scaricavano i costi e abbattevano l’IVA. Al contempo, le cooperative fittizie compensavano i contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL) dovuti per i lavoratori utilizzando crediti d’imposta inesistenti o semplicemente omettendo i versamenti, accumulando un buco milionario nei confronti del Fisco.

I lavoratori, ignari o costretti ad accettare, rimanevano privi di coperture contributive reali e subivano un forte danno sul fronte previdenziale.

I dettagli sul maxi-sequestro di beni

Parallelamente all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per Moretti, la Procura di Roma ha emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per oltre 14 milioni di euro, equivalente al profitto stimato della frode fiscale.

L’operazione di sequestro, che ha interessato le province di Roma, Viterbo e Latina, ha colpito i beni mobili e immobili riconducibili a Moretti e ad altri otto indagati coinvolti nella rete societaria:

I conti correnti e i “Cash Dog”: le Fiamme Gialle hanno bloccato tutte le disponibilità finanziarie e i conti bancari riferibili agli indagati e allo studio tributario. Durante le perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici, i militari si sono avvalsi dei “cash dog”, unità cinofile specializzate nel fiutare le banconote nascoste; beni di lusso confiscati: il patrimonio aggredito include i simboli della ricchezza che l’influencer ostentava sui social: ville di pregio, quote societarie, auto di lusso e persino uno yacht; il resort in Kenya: sotto la lente degli investigatori è finito anche l’esclusivo resort di proprietà di Moretti situato in Kenya, per comprendere se parte dei 14 milioni di euro sottratti al fisco italiano sia stata riciclata all’estero per finanziare la struttura ricettiva o altre attività extraterritoriali.