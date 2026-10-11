NewTuscia – ROMA – Sulla D19 Diramazione Roma Sud della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), in direzione SS6 Casilina.
Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Tuscolana est”, tra Torrenova e il G.R.A., verso Roma.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 14, fino alla riapertura della stessa.
In ulteriore alternativa, uscire a Torrenova.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.