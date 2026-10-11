NewTuscia – ROMA – Sulla D19 Diramazione Roma Sud della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), in direzione SS6 Casilina.

Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Tuscolana est”, tra Torrenova e il G.R.A., verso Roma.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 14, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla carreggiata esterna del G.R.A., direzione Casilina e, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna del G.R.A.

In ulteriore alternativa, uscire a Torrenova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.