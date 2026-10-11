NewTuscia – CECCHINA (RM) – Pochissime emozioni, tanta tattica e un pareggio a reti bianche che accontenta soprattutto le difese. Al Comunale di Cecchina, Albalonga e Viterbese non vanno oltre lo 0-0 nella sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie D. Per i gialloblù guidati da mister Imperio Carcione si tratta del primo pareggio stagionale assoluto tra campionato e Coppa Italia.

Primo Tempo: annullato un gol ai padroni di casa

Rispetto al netto 4-1 con cui la Viterbese aveva liquidato la pratica Albalonga in Coppa Italia pochi giorni fa, il match di campionato si rivela sin da subito molto più bloccato. Carcione ridisegna la squadra inserendo i nuovi arrivati Frasson e Maurino, lanciando Calì sul fronte d’attacco.

A rendersi più pericolosa nella prima frazione è però l’Albalonga. Al 34′ i padroni di casa sfiorano il vantaggio con una potente conclusione di Angeli, sulla quale si immola il difensore ospite Sini a salvare un gol che sembrava già fatto. La reazione gialloblù è affidata a Calì, che al 41′ non riesce a coordinarsi bene su un invito di Ndoye mancando l’appuntamento con la rete. Il vero brivido del primo tempo arriva al 43′: l’Albalonga trova la via del gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il direttore di gara, Adis Kurti di Mestre, annulla per una posizione di fuorigioco (o un presunto fallo sul portiere Beimers, che scatena le proteste dei locali).

Ripresa: cambi e sterilità offensiva
Nella seconda frazione di gioco lo spettacolo cala ulteriormente. L’Albalonga arretra il baricentro chiudendo efficacemente tutti gli spazi, mentre la Viterbese mantiene il possesso palla ma in modo lento, risultando sterile negli ultimi venti metri. 

Carcione tenta di dare la scossa inserendo Busatto per Calì e Vitolo per Umbaca, ma la manovra gialloblù resta poco brillante. Le difese hanno vita facile fino al triplice fischio finale, arrivato dopo sei minuti di recupero in cui nemmeno l’ultima punizione di Sini riesce a spezzare l’equilibrio.

Con questo pareggio a reti bianche, la Viterbese porta a casa un punto che le permette comunque di muovere la classifica in un girone estremamente equilibrato. Resta da lavorare, come sottolineato dallo stesso Carcione a fine gara, sulla velocità del palleggio e sulla fase di possesso per servire al meglio le punte.

Il Tabellino dell’incontro

ALBALONGA (4-3-3): Salvato; Angeli, Lisari, Succi, Astemio (21′ st Gori); Pirani, Barberini (38′ st Manca), Urbinati (48′ st Petrazzuolo); Bellucci, Urbinati, Laribi (38′ st Mancini).
A disposizione: Giombetti, Noce, Barcellan, Serta, Venturi.
Allenatore: Panella.
VITERBESE (4-3-3): Beimers; Esculino, Sini, Frasson, Semeraro (23′ st Pino); Marrali, Maurino, Umbaca (14′ st Vitolo); Lauri (36′ st Krai), Calì (15′ st Busatto), Ndoye (45′ st Tavella).
A disposizione: Vinti, Gonzalez, Sbraga, Napolano.
Allenatore: Carcione.
Arbitro: Adis Kurti di Mestre
Note: Ammoniti Esculino (V), Ndoye (V), Urbinati (A). Recupero: 6′ st.
Ecco la classifica aggiornata del Girone G di Serie D al termine della 7ª giornata di campionato (giocata l’11 ottobre 2026):
Pos.SquadraPuntiPGVNP
1Sarnese147421
2Monastir137412
3Certosa V. Campagnano127403
4UniPomezia127331
5Ossese127331
6Trastevere127331
7Paganese117322
8Anzio117322
9Albalonga97232
10Gelbison87223
11Budoni87223
12Città di Anagni8

7223
13Aranova77142
14Afragolese77142
15Viterbese67133
16COS Sarrabus Ogliastra67133
17Sassari Latte Dolce67133
18Venafro47115
19Atletico Lodigiani27025
Il prossimo turno del Girone G di Serie D (valido per la 8ª giornata di campionato) si giocherà interamente domenica 18 ottovre alle 15.

La Viterbese (iscritta ufficialmente come Vigor Campagnano Gialloblù) affronterà una delicata trasferta in terra sarda con il Cos Serrabus Ogliastra.