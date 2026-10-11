NewTuscia – CECCHINA (RM) – Pochissime emozioni, tanta tattica e un pareggio a reti bianche che accontenta soprattutto le difese. Al Comunale di Cecchina, Albalonga e Viterbese non vanno oltre lo 0-0 nella sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie D. Per i gialloblù guidati da mister Imperio Carcione si tratta del primo pareggio stagionale assoluto tra campionato e Coppa Italia.
Rispetto al netto 4-1 con cui la Viterbese aveva liquidato la pratica Albalonga in Coppa Italia pochi giorni fa, il match di campionato si rivela sin da subito molto più bloccato. Carcione ridisegna la squadra inserendo i nuovi arrivati Frasson e Maurino, lanciando Calì sul fronte d’attacco.
A rendersi più pericolosa nella prima frazione è però l’Albalonga. Al 34′ i padroni di casa sfiorano il vantaggio con una potente conclusione di Angeli, sulla quale si immola il difensore ospite Sini a salvare un gol che sembrava già fatto. La reazione gialloblù è affidata a Calì, che al 41′ non riesce a coordinarsi bene su un invito di Ndoye mancando l’appuntamento con la rete. Il vero brivido del primo tempo arriva al 43′: l’Albalonga trova la via del gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il direttore di gara, Adis Kurti di Mestre, annulla per una posizione di fuorigioco (o un presunto fallo sul portiere Beimers, che scatena le proteste dei locali).
Carcione tenta di dare la scossa inserendo Busatto per Calì e Vitolo per Umbaca, ma la manovra gialloblù resta poco brillante. Le difese hanno vita facile fino al triplice fischio finale, arrivato dopo sei minuti di recupero in cui nemmeno l’ultima punizione di Sini riesce a spezzare l’equilibrio.
A disposizione: Giombetti, Noce, Barcellan, Serta, Venturi.
Allenatore: Panella.
A disposizione: Vinti, Gonzalez, Sbraga, Napolano.
Allenatore: Carcione.
Note: Ammoniti Esculino (V), Ndoye (V), Urbinati (A). Recupero: 6′ st.
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|V
|N
|P
|1
|Sarnese
|14
|7
|4
|2
|1
|2
|Monastir
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|Certosa V. Campagnano
|12
|7
|4
|0
|3
|4
|UniPomezia
|12
|7
|3
|3
|1
|5
|Ossese
|12
|7
|3
|3
|1
|6
|Trastevere
|12
|7
|3
|3
|1
|7
|Paganese
|11
|7
|3
|2
|2
|8
|Anzio
|11
|7
|3
|2
|2
|9
|Albalonga
|9
|7
|2
|3
|2
|10
|Gelbison
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|Budoni
|8
|7
|2
|2
|3
|12
|Città di Anagni
|8
|7
|2
|2
|3
|13
|Aranova
|7
|7
|1
|4
|2
|14
|Afragolese
|7
|7
|1
|4
|2
|15
|Viterbese
|6
|7
|1
|3
|3
|16
|COS Sarrabus Ogliastra
|6
|7
|1
|3
|3
|17
|Sassari Latte Dolce
|6
|7
|1
|3
|3
|18
|Venafro
|4
|7
|1
|1
|5
|19
|Atletico Lodigiani
|2
|7
|0
|2
|5