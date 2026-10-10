Nostra Intervista televisiva al presidente della CIA Confederazione Italiana Agricoltori Lazio, Sergio Del Gelsomino su politica agricola comune, accesso al credito e qualità alimentare

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nella trasmissione Fatti e Commenti, in onda questo fine settimana sugli schermi dell’emittente del Centro Italia Teleorte, abbiamo rivolto alcune domande al presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, Sergio Del Gelsomino, sulle rivendicazioni del mondo agricolo rispetto alla politica agricola europea e nazionale, sulle grandi criticita’ che gravano sulle attivita’ agricole, con il carocarburanti, le restrizioni dei dazi, la sempre alta qualita’ dei prodotti della produzione agricola italiana, l’accesso al credito delle imprese agricole e piu’ in generale sulle esigenze del mondo agricolo, in particolare dei nostri territori del Centro Italia.

Link trasmissione: https://youtu.be/qLZZCTE4-yw

Sergio Del Gelsomino prendera’ posizione sugli effetti della politica europea sull‘agricoltura, in particolare con la gestione e ripartizione del Fondo Unico per l’Agricoltura.

La valutazione negativa degli agricoltori italiani e affermata da Del Gelsomino e‘ riassunta da questa grafica:

Il presidente Del Gelsomino illustra poi i servizi offerti dalla Confederazione CIA agli agricoltori associati ed ai cittadini.

Gli uffici CIA, sparsi in quasi tutti i comuni della provincia, sono a disposizione degli associati e dei cittadini per effettuare tutti i servizi loro necessari, dalla Pac, alla dichiarazione dei redditi, non trascurando l’assistenza previdenziale ai nostri pensionati .

Un‘ultima valutazione sul contributo degli Agricoltori per l‘affermazione del Made in Italy, in termini di qualità nelle produzioni e nella ricettività delle nostre campagne e dei nostri borghi.

Se tutti parlano del Bel Paese Italia, dei nostri bellissimi paesaggi, se tanti italiani percorrono le strade attraverso le campagne con la vista meravigliosa dei nostri campi coltivati, se sempre piu‘ turisti stranieri visitano il nostro paese nei borghi e negli agriturismi, apprezzando e degustando vini e cibi genuini, è perché tutte le mattine un agricoltore li ha curati con amore !

Nel corso dell’intervista tratteremo delle iniziative svolte dalla Rete di Imprese che hanno riscosso un grande successo di pubblico e della prossima Edizione 2027 della Spartan Rice che si svolgera’ ad Orte dal 24 al 26 aprile 2027.

Buona visione!

Al centro il presidente della Confederazione degli Agricoltori Italiani CIA Lazio Sergio Del Gelsomino.