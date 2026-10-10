Nostra intervista al presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio Regionale del Lazio Giulio Zelli Menegali e a Sergio Del Gelsomino presidente CIA Confederazione Italiana Agricoltori del Lazio

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – L’on. Giulio Zelli, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio Regionale del Lazio e Sergio Del Gelsomino presidente CIA Confederazione Italiana Agricoltori del Lazio sono gli ospiti della trasmissione Fatti e Commenti, condotta da scrive con la collaborazione redazionale di Gaetano Alaimo e la regia di Marco Nicoletti, in onda da sabato 10 ottobre sugli schermi dell’emittente del Centro Italia Teleorte, e visibile su www.teleorte.it.

Link trasmissione: https://youtu.be/qLZZCTE4-yw

Gli argomenti approfonditi nell’intervista sono ste le energie rinnovabili con i collegamenti con il mondo agricolo, la tutela ambientale attuata dalla regione e gli ultimi bandi emessi dalla regione Lazio per il mondo agricolo, in particolare il contributo di 10 milioni complessivi, per diversificare le attività delle aziende agricole e rafforzare le aree rurali.

“La regione Lazio mette a disposizione 10 milioni di euro attraverso il bando dell’intervento SRD03 del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle aziende agricole nella diversificazione delle attività e nella creazione di nuove opportunità di reddito”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della regione Lazio.

“Il bando – ha precisato Giulio Zelli – finanzia interventi per agriturismi, fattorie didattiche, attività enoturistiche e oleoturistiche, trasformazione e vendita di prodotti aziendali e servizi multifunzionali legati al turismo, al benessere, alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche”.

“Si tratta – prosegue – di una misura importante perché consente alle imprese agricole di affiancare alla produzione tradizionale nuove attività capaci di generare valore, attrarre visitatori e rendere più competitivi i territori rurali. Diversificare significa rafforzare il reddito delle famiglie agricole, sostenere l’occupazione e contrastare lo spopolamento delle aree interne”.

Il contributo in conto capitale può coprire fino al 50 per cento della spesa ammissibile, con un sostegno minimo di 10 mila euro e un massimo di 300 mila euro per ciascuna operazione. Sono finanziabili, tra gli altri, lavori di costruzione, ristrutturazione e recupero di immobili, l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, nonché alcune spese generali e investimenti immateriali connessi al progetto.

“È significativo – sottolinea il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio Regionale del Lazio – che il bando valorizzi anche i progetti con ricadute positive sul clima e sull’ambiente, gli investimenti strutturali, le aziende situate nelle aree rurali, montane, svantaggiate o protette e le imprese condotte da giovani agricoltori. Sono criteri che premiano la qualità degli interventi e la capacità di produrre benefici duraturi per il territorio”.

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o Coltivatore Diretto, purché siano agricoltori in attività e rispettino i requisiti previsti dal bando. Le domande dovranno essere presentate entro il 5 febbraio 2027, secondo le modalità indicate nell’avviso regionale.

. Questa misura conferma una linea precisa: sostenere l’agricoltura significa anche accompagnare le aziende nella costruzione di nuovi servizi, nuove economie e nuove forme di valorizzazione del territorio”.