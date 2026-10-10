Quadrini: «Un progetto in forte crescita, il nuovo simbolo rafforza i nostri valori e la nostra identità cristiana»

​NewTuscia – FIUGGI – Grande partecipazione, entusiasmo e un’ampia affluenza di pubblico hanno caratterizzato la convention politica “Evoluzione e Libertà: Il successo verso il futuro”, tenutasi presso l’Hotel Fiuggi Terme Resort & Spa. L’incontro, sapientemente moderato dalla Dott.ssa Claudia Conte, ha rappresentato un fondamentale momento di sintesi e di slancio organizzativo per il movimento, coronato dalla presentazione del nuovo simbolo ufficiale del partito.

​A tracciare il bilancio dell’iniziativa e le linee guida per il futuro è Gianluca Quadrini, Vice Segretario Nazionale e Segretario Regionale ad Interim di Evoluzione e Libertà, che ha espresso profonda soddisfazione per il grande riscontro ottenuto:

​«La straordinaria partecipazione a questa convention dimostra che Evoluzione e Libertà è una realtà viva, dinamica e in costante ed esponenziale crescita nei territori. Desidero anzitutto rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento al Presidente Mirko Greco e al Segretario Nazionale Giuseppe Basile per la felice e lungimirante intuizione che hanno avuto nel fondare questo partito, creando una casa politica solida e aperta a tutti coloro che credono nel cambiamento.

​Un benvenuto e i miei più fervidi complimenti vanno a Giovanni Petrocchi per il suo ingresso nel movimento, unitamente a un sincero ringraziamento a tutta la sua squadra organizzativa per l’impeccabile lavoro svolto. L’arrivo di nuove energie e competenze conferma la bontà e l’attrattività della nostra proposta politica.

​La svelatura del nuovo simbolo rappresenta una pietra miliare del nostro cammino: un emblema che dà un valore ancora maggiore e un significato più profondo al senso di cristianità, alla centralità della famiglia e ai valori etici e identitari che costituiscono il DNA del nostro partito. Vogliamo continuare a dare voce al popolo con coraggio e coerenza, rimanendo saldamente ancorati ai nostri principi cardine.

​Un plauso speciale e un grazie di cuore vanno a tutti i membri del Direttivo Regionale Lazio, ai dirigenti provinciali di Frosinone e ai referenti locali del partito, Giuseppe Lembo e Biagio Girolami, per il costante e instancabile radicamento che garantiscono ogni giorno sul territorio. La loro vicinanza alle esigenze dei cittadini è la nostra vera forza. Un benvenuto e un ringraziamento caloroso vanno anche ai referenti giunti dalle regioni limitrofe, tra cui Marcello per il Molise e Perruzza per l’Abruzzo, testimonianza di un progetto che sta travalicando i confini regionali per affermarsi con sempre maggiore autorevolezza su scala nazionale.

​Infine, il mio abbraccio più grande va a ciascuno dei tantissimi militanti presenti. Voi siete il motore propulsivo e il cuore pulsante di Evoluzione e Libertà. È grazie alla vostra passione, al vostro entusiasmo e al vostro sostegno incondizionato che oggi possiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia e determinazione, pronti ad affrontare e vincere le prossime sfide politiche al servizio delle nostre comunità.»