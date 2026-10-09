NewTuscia – VITERBO – Dal 16 al 18 ottobre la terza edizione del Festival del Cortometraggio, con la direzione artistica di Michelangelo Gregori. In programma opere da sette Paesi, giurie di settore, incontri e proiezioni fuori concorso. Tra i partner, l’Osservatorio Feldman e il Teatro San Leonardo.

Dal 16 al 18 ottobre 2026 il Teatro San Leonardo di Viterbo torna a essere “palcoscenico cinematografico” con la terza edizione di VITERBOshort – Festival del Cortometraggio, diretto artisticamente da Michelangelo Gregori. Al centro della manifestazione c’è il cortometraggio, nelle sue diverse forme espressive: uno spazio di ricerca, sperimentazione e racconto che attraversa generi, tecniche e linguaggi e offre uno sguardo immediato sulle nuove tendenze dell’audiovisivo contemporaneo. Il programma riunisce opere provenienti da Italia, Spagna, Francia, Germania, Cina, Iran e Congo e si articola tra cinema per ragazzi, documentario, teatro, satira, animazione, videoclip, intelligenza artificiale, formato verticale e proiezioni fuori concorso.

Il programma in sintesi

Venerdì 16 ottobre – L’apertura è alle lre 10:00 con le sezioni Corti Giovani – Under 14 e Corti a Scuola, giudicate dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Viterbo. Dalle ore 16:00 spazio a Videoclip Musicali, Intelligenza Artificiale, Verticale e Animazione.

Sabato 17 ottobre – Dalle ore 16:30 sono in programma Pluriart, Corti Teatrali e Letterari e Satirarsi. Alle ore 21:00 sarà proiettato fuori concorso Buon Natale Adolf di Daniele Ercolani. La serata proseguirà con la presentazione del REPORT25 dell’Osservatorio Feldman sull’umorismo, con Massimo Losito e Luca Martera e la moderazione di Leonardo Annulli.

Domenica 18 ottobre – Si riparte alle ore 10:30 con Territorio – Premio Tuscia Fotografia e la proiezione fuori concorso di Oltre il Polo il Cuore di Marco Lunetti. Dalle ore 16:30 sarà la volta di Minidoc e Corto Libero, mentre alle ore 21:00 la terza edizione si concluderà con una selezione di opere fuori concorso: Quando cadde il cielo di Martinus Tocchi, Attraverso i vostri occhi di Maurizio Di Giovancarlo, Bad Romance di Michele Pinto, I Fantastici 4×2 di Ermete Labbadia e Après l’incendie di Hristo Todorov.

Una collaborazione strategica: l’Osservatorio Feldman

Tra le collaborazioni che qualificano il festival, assume particolare rilievo quella con l’Osservatorio Feldman, realtà impegnata nello studio e nell’approfondimento dell’umorismo come linguaggio culturale e fenomeno sociale. Il sodalizio si sviluppa su due fronti: da un lato la sezione competitiva Satirarsi, dedicata ai cortometraggi satirici e umoristici; dall’altro l’appuntamento di sabato 17 ottobre alle ore 21:00, quando verrà presentato il REPORT25 sull’umorismo, illustrato da Luca Martera e Massimo Losito.

Il partner ospitante: il Teatro San Leonardo

VITERBOshort trova casa al Teatro San Leonardo, partner che ospita la manifestazione e ne è parte integrante. Nel cuore di Viterbo, lo storico spazio teatrale si offre come cornice ideale per un festival che fa dialogare cinema e palcoscenico: una sede accogliente e identitaria, che contribuisce a fare del festival un appuntamento riconoscibile per la città e per il territorio.

Le giurie

Le giurie di VITERBOshort 2026 sono composte da: Franco Grattarola, Roberto Baldassarre, Hristo Todorov, Michele Pinto, Pierpaolo Sepe, Ermete Labbadia, Maurizio Di Giovancarlo, Roberto Pomi, Martinus Tocchi, Filippo Losito, Vito Tartamella, Daniele Ercolani, Dario Medori, Ignazio Senatore e Alessandra Kre.

Le premiazioni si svolgeranno al termine delle rispettive sezioni.

Il programma completo, con tutti i cortometraggi selezionati, gli autori, gli orari e gli appuntamenti delle tre giornate, è consultabile sul sito ufficiale www.viterboshort.it e sui canali social del festival.