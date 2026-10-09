Una intera giornata di visite gratuite, screening, stand informativi, dimostrazioni di manovre salvavita e attività fisica per promuovere diagnosi precoce, cura della salute e benessere

NewTuscia – TERRACINA – Sabato 17 ottobre 2026, in piazza Mazzini a Terracina, dalle ore 10 alle 17, si terrà la manifestazione “Salute Globale: prevenire, conoscere e partecipare per una Comunità più sana”, organizzata dalla Asl di Latina in collaborazione con il Comune di Terracina.

Una intera giornata di visite gratuite, screening, stand informativi, dimostrazioni di manovre salvavita e attività fisica. Un programma ricco e composito che si svolgerà in diversi stand, nel poliambulatorio mobile della Asl Latina e in un media corner. L’obiettivo è promuovere la cultura della prevenzione in tutte le sue forme, la cura della salute nell’ottica “one health” e il benessere psicofisico.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali della Direttrice Generale della ASL di Latina, Dott.ssa Sabrina Cenciarelli, e del Sindaco di Terracina, Arch. Francesco Giannetti. Saranno presenti, inoltre, autorità e rappresentanti istituzionali del territorio.

Testimonial della manifestazione sarà Matteo Lodo, canottiere delle Fiamme Gialle vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 e di Tokyo nel 2020, con all’attivo anche due ori ai Mondiali del 2015 e 2017 e un oro agli Europei nel 2017.

In piazza saranno presenti anche molte associazioni e volontari del terzo settore che prenderanno parte alle attività: Andos – comitati di Fondi e Latina, Avis provinciale di Latina, Avo sezioni di Latina e Terracina, Coldiretti Latina, Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina, Isde Latina, Associazione culturale “I Malasanità”, Le Capricciose Odv, Lilt Latina, Lions Club – Host di Latina, Terracina e Sabaudia-San Felice, Associazione “Maestri di Yoga della Breast Unit”, Associazione “Qua la Zampa”, Associazione “Teniamoci per mano”, Uisp Sport per Tutti – sezione di Latina, Up&Clown Odv. A supporto dell’iniziativa ci saranno anche gli studenti dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università Sapienza Polo Pontino.

Tutta la popolazione è invitata ad accedere ai programmi di prevenzione e agli esami gratuiti. Non è necessaria la prenotazione.

Il programma completo della manifestazione sarà diffuso nei prossimi giorni.