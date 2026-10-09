Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Il Club Rotary Passport Italia District 2080 ha promosso recentemente l’incontro “Costruire Inclusione: impegno di AIPD Associazione Italiana Persone Down Sezione di Roma”.

La Presidente del Club Licia Annalisa Palagiano, ha presentato le due Relatrici dell’AIPD Roma, informando i presenti sull’incontro di domenica 11 ottobre, programmato dall’ Associazione Italiana Persone Down Sezione di Roma, presso la Terrazza del Gianicolo, a cui parteciperà con altri Soci del Club e alcuni membri del Rotaract di Anzio e Nettuno.

Chiara Montali di AIPDRoma, con l’ausilio di alcune diapositive, ha illustrato la storia, il percorso e le attività dell’AIPD, partendo dalla nascita nel 1979 ad opera di un gruppo di genitori che “avevano voglia di scambiarsi esperienze e darsi delle risposte sui propri figli con sindrome di DOWN”.

Chiara Montali ha riferito come quarant’anni fa non ci fossero risposte di alcun tipo, per cui questi genitori molto coraggiosi si misero insieme e riuscirono ad affrontare tutti o quasi gli ostacoli del tempo.

“Grazie a loro sono state gettate le fondamenta per quella che oggi è la PD nazionale, che è la nostra casa madre che detta le linee guida e ci coordina. “

“Siamo 54 sedi in tutta Italia, la sede di Roma è tra le più grandi.” Annuncia e racconta di una serie di campagna di sensibilizzazione, la prossima sarà proprio quella annunciata dalla Presidente il prossimo 11 ottobre.”

Alcuni numeri: “le persone con sindrome di Down in Italia sono circa 38.000. L’aspettativa media di vita è di 65 anni, quindi ben al di sopra dei 10 anni che si registrava nel 1930.”

Conclusa la presentazione di Chiara Montali e’ intervenuta la coordinatrice del servizio scuola AIPD Roma. Federica Municchi AIPDRoma ha descritto le azioni dell’AIPD Roma nelle scuole, fornendo alcuni esempi delle attività svolte, in particolare il coinvolgimento dei genitori e degli studenti nella conoscenza delle sindrome.

Ha portato degli esempi di giochi per trasmettere la conoscenza della sindrome, “per cui l’associazione si e’ mossa per ampliare in un qualche modo quello che veramente è l’inclusione, la conoscenza dell’altro.

Spesso gli alunni di una classe con ragazzi con sindrome di Down, non sanno cosa sia la sindrome di Down. Non sanno come relazionarsi con i compagni con sindrome di Down, e tendono a non considerarli compagni veri e propri.

Nello stesso tempo, anche gli insegnanti hanno una grande difficoltà nel saper gestire le loro emozioni. E delegano quasi sempre gli insegnanti di sostegno.

Chiara Montali AIPDRoma, ha poi invitato i Soci del Club alla partecipazione dell’evento di domenica 11 ottobre: “saranno presenti le famiglie dell’associazione, i figli, i fratelli delle persone con sindrome di Down. Sarà un momento di festa, con l’ intrattenimento del duo Arpincanto, voce e arpa, sarà presente il media partner Ciao Radio Web Ciao 21, che trasmetterà la diretta di tutto l’evento, con il supporto dei volontari. Per la riuscita di questi eventi avere il tempo prezioso dei volontari per noi e’ fondamentale”.

La Presidente del Passport Club, Licia Annalisa Palagiano, a nome dei presenti ha ringraziato Chiara e Federica per le testimonianze fornite e ha confermato che nella sua esperienza di 35 anni di insegnamento “l’inclusione sia veramente uno dei primi obiettivi, solo che purtroppo se ne fanno tante belle parole e poi alla fine rimangono degli slogan.

E quindi il vostro lavoro è meraviglioso, perché invece portate in pratica quelle che sono solo delle definizioni che rischierebbero di rimanere tali se non ci fosse l’impegno di chi invece sul campo lavora come fate voi.”

Il segretario del Passport Club Massimo Bordignon e’ intervento per spiegare che i progetti del Rotary vogliono proprio evitare queste difficoltà e che vengono condotti specifici controlli al fine di evitare l’abbandono e l’incuria nella gestione e nell’ultimazione dei vari progetti.

La Presidente Licia Palagiano a conclusione dell’incontro ha ringraziato le ospiti ed ha confermato la sua presenza all’evento della Terrazza del Gianicolo di Roma dell’11 Ottobre, invitando i Soci alla fattiva partecipazione.