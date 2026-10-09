Ernesto Palacio presiede la giuria. Domenica 11 ottobre alle 17:30, al Teatro dell’Unione, concerto dei finalisti e proclamazione dei vincitori. Ingresso gratuito

NewTuscia – VITERBO – Un record assoluto di partecipazione segna la XIV edizione del Premio internazionale di canto lirico Fausto Ricci: oltre 200 iscrizioni, 120 candidati ammessi alla fase in presenza e 43 nazioni rappresentate. Numeri che testimoniano la crescente dimensione internazionale della manifestazione e il suo ruolo nella valorizzazione delle giovani voci.

Al Teatro dell’Unione sono in corso le eliminatorie, iniziate ieri e destinate a concludersi questa sera, venerdì 9 ottobre. Domani, sabato 10 ottobre, si svolgeranno le semifinali, dalle quali emergeranno i protagonisti dell’appuntamento conclusivo.

A guidare il lavoro della giuria è Ernesto Palacio, presidente di questa edizione. Con lui valutano i concorrenti Fabrizio Bastianini, Caner Akgün, Paulo Abrão Esper, Renato Bonajuto, Massimo Bonelli, Sabino Lenoci, Aulon Naçi, Macrí Simone, Serena Marchi e Ulisse Jaén, in rappresentanza di importanti realtà del mondo lirico internazionale.

Organizzato dall’Associazione XXI Secolo, il Premio si avvale della direzione artistica del maestro Fabrizio Bastianini e della direzione organizzativa dell’avvocato Giuliano Nisi. Nel ricordo del grande baritono viterbese Fausto Ricci, il concorso mette al centro il talento e le opportunità di crescita professionale dei giovani interpreti.

Il Premio ha ricevuto il prestigioso patrocinio del Parlamento Europeo e del Ministero della Cultura.

Il concorso è sostenuto dall’Amministrazione Comunale che ha garantito una convenzione e un contributo triennale e vede il patrocinio del Touring Club e del Rotary Club Viterbo.

Sono previste tre borse di studio per la categoria “Voci emergenti” e l’assegnazione dei ruoli di Suor Angelica di Giacomo Puccini, opera in concorso che sarà prodotta nell’ambito della sesta edizione del festival OperÆtruria, con la direzione musicale di Fabrizio Bastianini.

Tra i riconoscimenti di questa edizione figurano inoltre la targa dell’Associazione Ettore Bastianini e la targa Vetus Urbs di Sandro Iacoponi, che arricchiscono il percorso di valorizzazione degli artisti premiati.

Il pubblico è invitato domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro dell’Unione di Viterbo, per il concerto dei finalisti e la proclamazione dei vincitori. La serata sarà presentata da Davide Colombo.

L’ingresso è gratuito: un invito alla città e a tutti gli appassionati a sostenere le giovani voci e condividere il momento culminante di un’edizione da record.

Tutti i dettagli sono stati illustrati questa mattina, alla presenza del vice sindaco e assessore alla capitale europea della cultura Alfonso Antoniozzi, dal direttore organizzativo e presidente dell’associazione XXI Secolo Giuliano Nisi e dal direttore artistico Fabrizio Bastianini. Con loro Vincenzo Ceniti, console Touring Club Viterbo, fin dalla prima edizione vicino al premio, Sandro Iacoponi, presidente associazione Vetus Urbs Cesare Iacoponi. Al tavolo anche il presidente di giuria dell’edizione 2026 Ernesto Palacio.

Informazioni: www.xxisecolo.org/faustoricci.html