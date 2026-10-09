NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – La Sorianese torna in campo domenica 11 ottobre, alle ore 15:30, per affrontare in trasferta l’FC Rieti nella sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone A.

La formazione di mister Christian Chirieletti, reduce dal successo casalingo per 2-1 contro il Real Monterotondo, occupa attualmente quota 7 punti in classifica, con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ad attenderla la capolista FC Rieti, protagonista di un avvio di stagione a punteggio pieno, con cinque vittorie in altrettante giornate.

Una settimana ricca di impegni per i rossoblù, scesi in campo mercoledì nel ritorno di Coppa Italia contro il Civitavecchia, in una gara che ha visto la partecipazione di diversi giovani della rosa, e protagonisti giovedì di un allenamento con l’AS Roma.

Un’esperienza che mister Chirieletti ha commentato sottolineandone il valore per l’intero ambiente rossoblù: «Un’amichevole con la Roma rappresenta un lusso e un motivo di prestigio per tutta la Sorianese. Al di là della partita, quello che mi interessava era permettere ai ragazzi di osservare da vicino la mentalità di una squadra professionistica. Volevo che comprendessero concretamente cosa significano determinati atteggiamenti in campo e nel lavoro quotidiano. Da quello che mi hanno raccontato, hanno recepito molto bene il messaggio».

Tornando al campionato, il tecnico ha evidenziato l’importanza del successo contro il Real Monterotondo: «È stata una vittoria importante sotto tanti aspetti, soprattutto per la serenità dei ragazzi. Ritrovare tranquillità ci permette di lavorare meglio durante la settimana. Abbiamo ancora diversi aspetti da migliorare, in particolare le scelte negli ultimi metri di campo, ma voglio sottolineare soprattutto il grande impegno dimostrato dalla squadra».

Sulla prossima avversaria, Chirieletti ha poi dichiarato: «Il Rieti è una squadra forte sotto molti punti di vista. Ha un allenatore molto bravo, che aveva già fatto bene nella scorsa stagione, e dispone di giocatori di grande qualità, soprattutto nel reparto offensivo. In casa può inoltre sfruttare il fattore campo, con un terreno in erba naturale dalle dimensioni ampie. Ci aspetta una partita tutt’altro che semplice».

FC Rieti-Sorianese si disputerà domenica 11 ottobre, alle ore 15:30, allo stadio Centro d’Italia “Manlio Scopigno” di Rieti.

La direzione dell’incontro è affidata a Riccardo Mufatti della sezione di Sondrio, assistito da Matteo Martino e Simone Caniglia, entrambi della sezione di Roma 1.