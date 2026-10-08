NewTuscia – VETRALLA – Venerdì 9 ottobre alle ore 17, presso la Biblioteca di Vetralla, si svolgerà la presentazione del libro “Dal Buio” dello scrittore Paolo Berni. L’evento sarà arricchito dalla presenza della scrittrice Manuela Forte come moderatrice.
Durante l’incontro, la lettrice Paola Piermartini darà voce al testo, interpretando un estratto del romanzo. L’atmosfera sarà completata dalle musiche eseguite dal gruppo Cavalli a Dondolo.
La presentazione offrirà uno sguardo profondo sull’opera di Berni, esplorando i temi e le vicende raccontate nel volume, creando un momento di condivisione e riflessione per tutti i presenti.
Per info: Biblioteca comunale di Vetralla, via Brugiotti 41, 01019 Vetralla (VT) – email: biblioteca@comune.vetralla.vt.it – telefono: 0761 461272