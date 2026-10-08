NewTuscia – ROMA – «Un hub innovativo dedicato alla transizione energetica e allo sviluppo dell’economia del mare a servizio delle start up, delle imprese e dei professionisti in un luogo altamente strategico per il Lazio quale è Civitavecchia».

Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio nel nuovo Spazio Attivo di Civitavecchia inaugurato da Regione Lazio e Lazio Innova presso la sede di Largo Cavour 6, nel cuore della città portuale.

Sono intervenuti, tra gli altri, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma; Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova e Raffaele Latrofa, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

I nuovi locali, più ampi e facilmente accessibili, permetteranno di rafforzare e ampliare i servizi rivolti a cittadini, imprese, startup, professionisti, studenti e aspiranti imprenditori. L’intervento rientra nel percorso di potenziamento della rete regionale degli Spazi Attivi, finanziato tramite il Programma FESR 2021-2027, con l’obiettivo di offrire luoghi dedicati alla crescita, alla sperimentazione e alla collaborazione.

La scelta di Lazio Innova nasce dalla volontà di mettere a disposizione del territorio un presidio stabile, che sarà anche sede territoriale del consorzio industriale del Lazio.

Il nuovo Spazio Attivo sarà un luogo di incontro e co-progettazione, nel quale competenze, esperienze e nuove idee potranno trasformarsi in progetti imprenditoriali e iniziative ad alto valore innovativo. Le attività presteranno particolare attenzione alle vocazioni economiche di Civitavecchia e del suo comprensorio, con un focus su blue economy, transizione energetica, logistica, sostenibilità e innovazione tecnologica.

«Con l’apertura del nuovo Spazio Attivo rafforziamo la presenza e i servizi della Regione Lazio in un territorio pieno di potenzialità. Vogliamo offrire alle imprese strumenti di crescita e competitività, ai giovani formazione e competenze, alle comunità locali nuove soluzioni. Civitavecchia è un luogo chiave con il porto, già apripista in progetti ecologicamente avanzati, che svolge un ruolo centrale nello sviluppo della blue economy, della logistica sostenibile e della transizione energetica. Questo spazio di innovazione aperta nasce per mettere in relazione idee, talenti, istituzioni e imprese e per trasformare le vocazioni territoriali in nuove opportunità di sviluppo», ha dichiarato la vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

La struttura comprende una sala riunioni, una sala formazione attrezzata per workshop, seminari ed eventi, spazi per il talent working e la collaborazione professionale. Sarà inoltre presente il FabLab Lazio, un laboratorio digitale di fabbricazione e prototipazione, attraverso il quale imprese, startup, studenti, maker e innovatori potranno sperimentare tecnologie e realizzare prototipi.

Tra i servizi disponibili figurano il tutoraggio per PMI e startup innovative, le attività di networking e matchmaking, i programmi di open innovation, lo scouting tecnologico, gli incontri formativi e l’accesso a spazi condivisi per il lavoro collaborativo e la progettazione

Gli utenti potranno inoltre accedere ai servizi della rete Spazio Attivo di Lazio Innova, ricevendo informazioni e assistenza sui bandi regionali, nazionali ed europei e partecipando a programmi di accelerazione, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca.

«Il nuovo Spazio Attivo della Regione Lazio rappresenta un traguardo importante e potenzia l’offerta di un efficiente servizio pubblico di prossimità alle quasi 4mila imprese del territorio. Uno spazio che garantisce informazioni e servizi per aziende, startup, formazione e orientamento sui temi dell’innovazione, dello sviluppo e della cultura d’impresa. Inoltre, l’apertura di questi spazi all’interno della sede della Camera di Commercio di Roma a Civitavecchia, costituisce un ulteriore tassello nella solida collaborazione interistituzionale che lega Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio: una collaborazione solida e ampia, che abbraccia molteplici ambiti di intervento, tra i quali l’innovazione, il turismo e la blue economy» ha spiegato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.

Con il nuovo Spazio Attivo di Civitavecchia, la Regione Lazio e Lazio Innova rafforzano ulteriormente la propria presenza. L’obiettivo è fare del nuovo Spazio Attivo di Civitavecchia un presidio permanente per l’innovazione, in grado di mettere in connessione persone e organizzazioni e di favorire la nascita di progetti, imprese e nuove opportunità di sviluppo.