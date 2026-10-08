NewTuscia – FROSINONE – Si è svolta nella giornata di oggi la seduta del Consiglio Provinciale di Frosinone, durante la quale sono stati discussi e approvati all’unanimità tutti i punti previsti all’ordine del giorno. Un’assise proficua che ha visto il pieno accordo su temi cruciali per lo sviluppo, la sicurezza e la gestione delle risorse del territorio frusinate.

​A margine dei lavori consiliari, il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini ha espresso grande soddisfazione per l’esito della seduta:

​”L’approvazione all’unanimità di tutti i punti posti all’ordine del giorno rappresenta un segnale straordinario di maturità, coesione e alto senso delle istituzioni da parte dell’intero Consiglio Provinciale. Quando al centro dell’azione amministrativa si mettono i bisogni reali della collettività e la crescita della Ciociaria, le distanze politiche si azzerano a favore del bene comune.”

​Tra i principali provvedimenti approvati all’unanimità figurano:

​Bilancio e Programmazione Finanziaria: L’approvazione del Bilancio Consolidato 2025 del Gruppo Amministrazione Pubblica, la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2026/2028 e il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, a garanzia della massima trasparenza e stabilità dei conti dell’Ente.

​Viabilità e Sicurezza Stradale: L’approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di una rotatoria strategica all’incrocio tra la S.R. 82, la S.P. 73 e la S.P. 66 nel Comune di San Giovanni Incarico, insieme all’indirizzo per la consegna e il successivo trasferimento di un tratto della S.P. 73 “Chiusa dei Ricci”.

​Edilizia Scolastica: L’avvio delle verifiche di fattibilità per l’acquisizione di nuove aree da destinare a parcheggio e pertinenza scolastica a servizio dell’I.I.S. “Michelangelo” di Pontecorvo.

​Sanità e Risposta alle Emergenze: L’accettazione dell’indennità provvisoria di esproprio per la realizzazione dell’elisuperficie presso l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, intervento fondamentale per rafforzare la tempestività dei soccorsi della rete dell’emergenza-urgenza.

​Servizi e Valorizzazione del Patrimonio: L’approvazione della convenzione di Segreteria Generale con il Comune di Collepardo e le delibere per l’alienazione dei relitti stradali situati nei Comuni di Frosinone e Ceprano.

​”Ringrazio il Presidente Luca Di Stefano e tutti i colleghi consiglieri per lo spirito collaborativo e il costante impegno” — ha concluso il Consigliere Quadrini. “Dalla sicurezza sulle nostre strade ai servizi sanitari di emergenza, dalle scuole alla gestione efficiente delle risorse pubbliche, continuiamo a lavorare uniti per offrire risposte concrete ed efficaci a tutte le comunità della nostra provincia.”