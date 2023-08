L’evento ludico-sportivo in ricordo di Luca Pulino che sostiene la ricerca sulla SLA

Domenica 27 agosto dalle 17.30 in Piazza Principe di Napoli

NewTuscia – RONCIGLIONE – Da sei anni a questa parte il trofeo “Corriamo Ronciglione” sostiene la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Un’iniziativa nata dalla sinergia tra l’atleta Laura Sperati e Luca Pulino, l’ex calciatore di Capranica venuto a mancare nel 2021 che per 19 anni ha lottato contro la Sla, diventando un esempio di forza e di volontà, al quale oggi è dedicata questa manifestazione.

L’evento – organizzato da Laura Sperati in collaborazione con l’associazione “Le Porte della Speranza Onlus” e con il patrocinio del comune di Ronciglione – si rinnoverà domenica 27 agosto in Piazza Principe di Napoli a partire dalle 17.30, orario di appuntamento per i partecipanti che prenderanno parte alle diverse iniziative previste: il “Lucasprint”, novità di quest’anno, per i più piccoli fino agli 11 anni; la camminata/corsa non competitiva di 5 km nella zona “Il Cassiere”; la passeggiata turistica con visita guidata a cura di Silvia Scialanca; il quarto “Premio Nino Ciabocco” al gruppo più numeroso, ideato dalla famiglia Ciabocco in ricordo di Nino e della sua battaglia contro la Sla.

“Una manifestazione in cui solidarietà e sport si fondono all’insegna della condivisione. Il Comune di Ronciglione – afferma il consigliere delegato allo Sport Fernando De Angelis – sostiene con orgoglio “Corriamo Ronciglione” sin dalla nascita dell’iniziativa, sposando a pieno gli intenti di Laura Sperati e degli organizzatori, ma soprattutto continuando a ricordare la battaglia di Luca Pulino, che con grande entusiasmo promuoveva questo evento. La sua forza e la sua volontà di superare limiti creduti impossibili continuano ad animare e rendere unico questo appuntamento, che ogni anno registra una grande partecipazione di atleti ed amatori rinnovandosi nelle proposte, come il percorso per i più piccoli del Lucasprint istituito quest’anno. Inoltre, come sempre, sarà anche possibile visitare le bellezze di Ronciglione insieme alla guida turistica Silvia Scialanca.

Un sentito in bocca al lupo agli organizzatori, con l’augurio che questo appuntamento continui a crescere edizione dopo edizione“.

Per tutte le informazioni su iscrizioni e costi è possibile consultare la pagina facebook di “Corriamo Ronciglione”.

Comune di Ronciglione