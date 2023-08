NewTuscia – SAN GEMINI – Partirà il 1 settembre a San gemini un servizio navetta che collegherà il centro storico con le periferie. L’iniziativa è del Comune e, come spiega il Sindaco Luciano Clementella, servirà a fornire ai cittadini uno strumento in più di mobilità alternativa all’automobile. La navetta sarà attiva tutti i giorni dal lunedì al sabato, esclusi i festivi e funzionerà su due corse giornaliere, entrambe di mattina.

“Sarà un utile collegamento con il centro – spiega il Sindaco – per poter svolgere una serie di attività legate a servizi come andare in Comune, all’Usl oppure raggiungere i negozi, il mercato settimanale o ancora avere un collegamento con il terminal di Busitalia ad Acquavogliera per raggiungere la città di Terni”.

L’obiettivo – precisa Clementella – è quello di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e ai turisti che visitano il nostro territorio”. La navetta partirà in modalità sperimentale e per il primo periodo sarà gratuita.