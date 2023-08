NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Venerdì 25 agosto e sabato 26 agosto torna “Montalto tra le Mura”, uno degli eventi più attesi dell’anno che si svolgerà nel centro storico della cittadina.

Due giorni in cui le vie e i vicoli del centro storico saranno addobbati a festa tra musica, spettacoli, artisti di strada, laboratori per bambini, giochi in legno, mostre e artigianato.

Alle ore 18 di venerdì 26 agosto l’inaugurazione e l’apertura del percorso espositivo con la street band “Una Tantum Marchino band”. A seguire gli intrattenimenti musicali, i giochi in legno, i trampolieri luminosi e i clown itineranti per le vie del centro storico. Fino ad arrivare alle ore 23 con lo spettacolo di acrobatica aerea con Livia x Aria (Circonvallazione Vulci).

Suggestiva sarà la passeggiata tra le candele a cura del Comitato Centro Storico di Montalto che, dalle ore 21 di ogni giorno, creerà un’atmosfera unica per le antiche vie del paese. Quest’anno un percorso ancora più lungo che permetterà di ammirare tutto il centro storico da Via Umberto I a Piazza Felice Guglielmi.

Sabato 26 agosto, oltre all’apertura alle ore 18 del percorso espositivo, dalle ore 19 fino alle ore 23 una serie di spettacoli e intrattenimenti per grandi e piccoli.

Non mancheranno gli appuntamenti con la storia con le visite guidate di Passæggi di Tempo (sabato 26 agosto ore 19 e ore 22 esperienze per conoscere il territorio “Le tappe della Storia – dal Medioevo ai giorni nostri”), e una mostra fotografica dal titolo “Indietro si Torna”: cento anni della nostra storia (a cura delle Pink Lady dalle ore 19).

L’evento Montalto tra le Mura, giunto alla sua terza edizione, è organizzato dal Comune di Montalto in collaborazione con il Comitato Centro Storico di Montalto di Castro.