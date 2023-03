NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – L’amministrazione comunale informa a tutti i genitori degli studenti iscritti alle scuole dell’Infanzia e Primaria, tempo modulare e tempo pieno, presenti nel territorio comunale, che sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2023/2024.

Le iscrizioni si possono effettuare esclusivamente online tramite il sito istituzionale del Comune, oppure collegandosi direttamente al seguente link: https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200505&areaAttiva=8.

L’amministrazione comunale ricorda che per poter accedere al modulo di iscrizione è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID o C.I.E. Le iscrizioni sono aperte dal 01/03/2023 al 16/04/2023. Si invitano pertanto tutti i genitori interessati ad effettuare la registrazione tempestivamente, entro la scadenza prevista. Per maggiori informazioni sul servizio di refezione scolastica, è possibile contattare il Comune di Montalto di Castro al numero 0766 87011.