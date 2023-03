Più competitività del settore apistico, tutela della biodiversità e qualificazione dell‘ alimentazione

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – È stato pubblicato presso il canale Agricoltura del sito istituzionale regionale, il bando di sostegno al settore apistico per l’anno 2023, riguardante l’insieme gli interventi finanziati nell’ambito del “Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027”.

Gli interventi in questione, coerenti con gli obiettivi previsti del Regolamento (UE) 2021/2115 e dal “Piano Strategico della PAC 2023-2027” per l’apicoltura, oltreché con le disposizioni della Legge Regionale n. 17/2022, sono finalizzati ad accrescere la competitività delle aziende apistiche, a contrastare il processo di perdita della biodiversità e a migliorare la risposta dell’apicoltura regionale alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute.

Tra gli interventi ammessi a finanziamento, figurano:

servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di buone pratiche;

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

azioni di promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato.

Possono accedere al contributo:

-apicoltori, associazioni di apicoltori, organizzazioni di produttori, unioni, federazioni e cooperative di apicoltori, con sede legale e operativa nel Lazio, in regola con i requisiti previsti dal bando;

– organizzazioni specializzate nella ricerca nel settore dell’apicoltura.

È possibile presentare domanda, utilizzando esclusivamente l’applicativo disponibile sul portale SIAN www.sian.it nella sezione “Nuova gestione domande miele per beneficiario”.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di finanziamento

scade venerdì 10 marzo 2023. I soggetti interessati ad uno o più tra gli interventi e le azioni previste dal bando, dovranno presentare comunque un’unica domanda di aiuto.