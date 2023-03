NewTuscia – VITERBO – Furto allo Shaker Caffè, dove questa notte dei ladri spaccando una vetrina si sono introdotti nel locale mettendolo a soqquadro e rubando il fondo cassa, pc e tablet, ma anche qualche bottiglia. hanno anche messo a

Il valore del furto avvenuto in via Garibaldi, è ancora da quantificare, così come i danni; la polizia sta indagando per identificare e rintracciare i responsabili.